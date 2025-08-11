Mañueco acudirá esta noche al Puesto de Mando Avanzado por el incendio en Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene durante el X ciclo 'Letras en Sevilla' - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ZAMORA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acudirá en la noche de este lunes, 11 de agosto, al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), desde donde se gestiona el incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 que se originó el domingo.

Fernández Mañueco visitará este punto sobre las 21.30 horas, según ha informado la Junta en la tarde de este lunes, una jornada en la que se ha realizado el primer balance de los efectos del fuego en la provincia zamorana.

En concreto, el incendio ha arrasado al menos unas 3.500 hectáreas y ha afectado a varios municipios, Molezuelas, Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Congosta, cuyos vecinos han pasado la noche del domingo al lunes en el polideportivo de Camarzana de Tera.

Estos vecinos, unos 800, han podido volver en la mañana de este lunes a sus viviendas, si bien el fuego aún no ha sido controlado y ha obligado a confinar esta tarde a los habitantes de Congosta y Ayoó de Vidriales. En el lugar trabajan más de 40 medios aéreos y terrestres.