Mañueco asegura que Blanco, Carriedo y Quiñones gozan de su "máxima confianza"

ZAMORA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que los consejeros Carlos Fernández Carriedo, Isabel Blanco y Juan Carlos Suárez-Quiñones gozan de su "máxima confianza" aunque no serán cabezas de lista en las provincias de cara a las próximas elecciones en Castilla y León.

"Suárez-Quiñones es el presidente del PP de León y lo seguirá siendo e Isabel Blanco tiene la responsabilidad de dirigir la campaña en las elecciones autonómicas", ha expresado el líder 'popular' durante una comparecencia celebrada este sábado antes los medios, en la que ha asegurado que es "lógico" que quien tiene esa responsabilidad en la Comunidad no tenga que pelear el voto a voto en la provincia.

Esa responsabilidad, ha precisado, recaerá en la cabeza de lista por Zamora, Leticia García. Ademñas, ha señalado, en relación con la posibilidad de que sea necesario un pacto después de los comicios de marzo, que pondrá como condición que "se hable solo de Castilla y León y de cómo construir un proyecto de futuro para la comunidad".

"Exigiré a todas las formaciones políticas responsabilidad. El pacto tiene que durar cuatro años, no se puede dejar el trabajo a la mitad, no se puede abandonar a mitad de la tarea. No se puede dejar tirada la gente de Castilla y León", ha aseverado el también jefe del Ejecutivo autonómico.

No obstante, el presidente del PP de Castilla y León ha mostrado su intención de gobernar en solitario. "He gobernado en coalición y en solitario. Yo salgo a por todas, salgo a ganar, confiamos en tener un buen resultado. Quiero un gobierno en solitario", ha incidido, un punto en el que ha recordado que ha sido presidente de dos Gobiernos de coalición y "lo más eficaz ha sido un Ejecutivo en solitario, pero serán los ciudadanos de Castilla y León los que decidan con su voto qué es lo que ocurra".

Mañueco ha puesto además en valor las medidas de impulso al autoempleo femenino puestas en marcha durante la legislatura que ahora acaba y, sobre financiación autonómica, ha pedido un reparto del dinero que "financie los servicios públicos y no los pactos con los separatistas" del Ejecutivo central.

"La propuesta actual es una cesión de Sánchez al chantaje que le ha hecho Junqueras dado que pone en riesgo los centros de salud, los consultorios, las escuelas, las viviendas para los jóvenes o que se pueda seguir financiando el autobús gratuito", ha concluido sobre este asunto el líder del PP de Castilla y León.