Mañueco analizará de forma "serena" el mantenimiento del operativo de incendios todo el año

Reunión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con consejeros ante la situación de los incendios. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

Actualmente trabajan 1.500 efectivos en CyL y cuenta con la inversión "más alta de la historia" en prevención

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este miércoles que, una vez concluya la actual campaña de incendios, el Ejecutivo autonómico llevará a cabo una "reflexión seria, serena y conjunta" sobre la posible ampliación del operativo contra incendios y su mantenimiento durante todo el año como reclaman algunos sindicatos.

Actualmente, como ha precisado Mañueco, trabajan en distintos turnos unas 1.500 personas entre profesionales y personal contratado por la Junta, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y medios dependientes del Ministerio y ha subrayado que en la extinción "no se ha contratado a voluntarios", al tiempo que ha explicado que los técnicos solicitan los medios necesarios -terrestres o aéreos- a medida que la situación lo requiere.

El presidente ha insistido en que las condiciones meteorológicas "extremas" de estos días, con altas temperaturas, sequedad y fuertes vientos, han provocado incendios "fuera de la capacidad de extinción" habitual. Según palabras de los técnicos, ha dicho, se trata de situaciones que hace décadas se afrontaban una vez en la carrera de un ingeniero forestal y que ahora pueden repetirse cada año.

El presidente ha remarcado que no se trata de un problema del operativo, ya que, según ha relatado, cuando las condiciones han dado tregua, como en la pasada noche, los equipos han avanzado de forma "rápida y eficaz", y se ha logrado que la situación "hoy sea mejor que la de ayer por la mañana", aunque todavía se esperan "momentos difíciles".