Mañueco anuncia un incremento de las ayudas para seguros agrarios y 20 millones para modernizar explotaciones

El presidente regional del PP y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en la presentación de la candidatura del PP por Salamanca

SALAMANCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino.

El líder 'popular' y presidente de la Junta ha presentado este sábado la candidatura del PP de Salamanca, renovada en más del 60 por ciento, que aúna experiencia y juventud para ofrecer "serenidad, responsabilidad y certezas".

Mañueco ha expresado el "honor" que supone para él encabezar, en su tierra natal, una lista formada por personas preparadas, con experiencia a pie de calle y entregadas a "defender con ilusión" el proyecto del Partido Popular para Salamanca y para Castilla y León.

En este sentido ha asegurado que frente a la crispación y a quienes apuestan por el enfrentamiento y la polarización, los 'populares' van a ofrecer "centralidad" a través de la "buena gestión, estabilidad en los gobiernos y el trabajo por un futuro para la Comunidad".

"Pero la centralidad significa también tener firmeza y valentía para defender los intereses de nuestra tierra frente a aquellos que quieren ofenderla", ha expresado el jefe del Ejecutivo autonómico.

El presidente autonómico ha señalado que esta candidatura es el "sostén y el puntal" en Salamanca de su candidatura a la Presidencia de la Junta, una candidatura que, ha afirmado, puede defender "sin complejos su gestión al frente del Gobierno autonómico". "Lo hemos hecho bien, porque lo nuestro es cumplir, y queremos seguir haciéndolo aún mejor", ha remarcado.

Asimismo, ha advertido de que el triunfo electoral no llega solo, sino que hay que ganarlo, lo que exige moverse, trabajar duro y estar siempre al lado de la gente.

Solo así, ha incicido, será posible construir un proyecto capaz de obtener el respaldo mayoritario de las personas de Salamanca y de Castilla y León.

Por ello, ha afirmado que exigirá a su equipo trabajo, convencido de que todos los integrantes de la candidatura reúnen los "méritos, la ilusión y la capacidad necesarias para lograr el apoyo de los ciudadanos".

PROGRAMA ELECTORAL

Su programa electoral incluirá medidas para generar oportunidades y empleo en Salamanca y en el resto de la Comunidad y, también, para impulsar a empresas, autónomos, agricultores y ganaderos, y apoyar a las familias.

Se trata de proyectos e inversiones que estaban recogidos en el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo autonómico para 2026, que fueron bloqueados por PSOE y VOX Castilla y León y que suponían un aumento del 35 por ciento en las inversiones para la provincia de Salamanca, con un récord de 153 millones.

Finalmente, el presidente del Partido Popular de Castilla y León ha defendido una forma de hacer política basada en los hechos y en el cumplimiento de los compromisos con proyectos en la provincia de Salamanca, como el Centro Internacional del Español, el Instituto de Guijuelo, el colegio de Aldeatejada, la residencia de personas mayores y las estaciones de autobuses de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

La candidatura del PP de Salamanca a las elecciones a las Cortes de Castilla y León está encabezada por Alfonso Fernández Mañueco y la integran Rosa María Esteban Ayuso, alcaldesa de Gomecello y secretaria de la Mesa de las Cortes; Ángel Porras de la Fuente, presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca; María del Carmen Sánchez Bellota, procuradora de las Cortes; Raúl Hernández López, procurador de las Cortes; María Lourdes Palos Carreño, alcaldesa de Fuenteguinaldo; José María Sánchez Martín, alcalde de las Veguillas y procurador de las Cortes; María Candelas González Martín, alcaldesa de Aldeanueva de Figueroa; Enrique Manuel García Mariño, alcalde de Aldeatejada; y Noemí Fernández Castaño, concejala de Carbajosa de la Sagrada. Completan la lista los suplentes, Exuperancio Benito García, alcalde de Ledesma; Lourdes Vaquero Mlosquete, concejala de Alba de Tormes, y José Julio López Labajos, concejal de Peñaranda.