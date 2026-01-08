Mañueco anuncia que irá al TC y presentará todos los recursos posibles contra el acuerdo de financación con Cataluña

Fernández Mañueco durante la firma del acuerdo en Ávila. - JCYL

ÁVILA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta , Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que defenderá los intereses de Castilla y León y de España con todos los recursos legales, incluso acudirá al Constitucional, tras el acuerdo de financiación del Gobierno con ERC que permitirá a Cataluña recibir 4.700 millones de euros más.

En declaraciones a los medios, durante la firma de un protocolo de colaboración para el desarrollo de un nuevo proyecto en Ávila, junto a grupo Avintia, Fernández Mañueco ha reiterado su rechazo "de plano a los privilegios que rompan la igualdad entre las personas y los territorios" y ha defendido que el dinero de todos "es para pagar los servicios públicos de todos" y no para que el presidente Pedro Sánchez "cumpla con las cesiones a sus socios separatistas".

Para el presidente de la Junta, esta cesión a ERC perjudicará a Castilla y León y "romperá la caja común".

Por ello, Alfonso Fernández Mañueco ha enfatizado que defenderá los intereses de Castilla y León, de los castellanoleoneses y de España "con todos los recursos legales" posibles, "incluso si es necesario" acudirá al Tribunal Constitucional.