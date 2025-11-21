Mañueco anuncia un nuevo TAC simulador para la Unidad de Radioterapia de Ávila

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene en Ávila durante el V Congreso Autonómico de Personas Afectadas por el Cáncer. - EUROPA PRESS

ÁVILA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado esta tarde de viernes en Ávila la incorporación de un nuevo TAC simulador para la Unidad de Radioterapia del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

Mañueco ha realizado este anuncio durante su intervención en la primera sesión vespertina del V Congreso Autonómico de Personas Afectadas por el Cáncer, que reúne en la capital abulense a más de 350 personas, entre pacientes, familiares y profesionales del ámbito oncológico.

Fernández Mañueco ha señalado que este nuevo equipamiento reforzará una unidad que, desde su puesta en marcha en noviembre de 2023, ha realizado 6.500 consultas y más de 12.500 sesiones de tratamiento radioterápico y ha recordado que la Junta ya ha adjudicado la obra del Hospital de Día Oncohematológico de Ávila para completar la atención integral a los pacientes.

El presidente autonómico ha destacado también durante su intervención los avances logrados en Castilla y León en materia de oncología como el funcionamiento de la Unidad de Radioterapia de Soria, el avance de las obras en Palencia, el inicio previsto en 2026 en El Bierzo y la redacción del proyecto de la futura unidad de Segovia.

Fernández Mañueco ha insistido en que "el objetivo es que todas las áreas de salud cuenten con unidades públicas de radioterapia" y ha puesto como ejemplo el "acierto" que ha supuesto la de Ávila, impulsada por la sociedad y por la Asociación Española contra el Cáncer de la ciudad.

TECNOLOGÍA

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha remarcado también la apuesta de la Junta por la alta tecnología sanitaria, al recordar que desde 2022 se han incorporado casi un centenar de equipos, además de robots quirúrgicos en todas las provincias, secuenciadores masivos de genoma para avanzar en medicina personalizada, inmunoterapia y tratamientos de última generación como las terapias CAR-T.

Además, ha señalado que se están explorando aplicaciones de la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

El presidente de la Junta ha dedicado parte de su intervención a los programas de cribado, de los que ha destacado su ampliación a nuevas franjas de edad y el próximo lanzamiento de un grupo de trabajo que reunirá a profesionales sanitarios, sociedades científicas y asociaciones de pacientes para evaluar resultados y mejorar la eficacia de la detección precoz.

Por último, ha agradecido la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer, sus voluntarios y profesionales, a quienes ha definido como "una de las grandes prioridades" de la sanidad pública autonómica y ha asegurado que Castilla y León "se siente orgullosa" de la colaboración con la entidad y ha trasladado su apoyo a pacientes y familias. "Unidos vamos a conseguir logros cada vez más importantes", ha concluido.