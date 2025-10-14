Mañueco anuncia que en tres años todos los profesionales forestales pasarán del sector privado al público

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes que los trabajadores forestales fijos discontinuos pasarán a fijos durante todo el año además de que "progresivamente", en tres años, "todos los profesionales del sector privado pasarán al sector público".

Así lo ha anunciado Fernández Mañueco durante la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para 2026, que asciende a 15.715 millones de euros y que se registrará para su debate en las Cortes dentro del plazo establecido legalmente.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha anunciado que se van a destinar 560 millones de euros para inversiones medioambientales, en espacios naturales y para la protección de la biodiversidad, por lo que según ha apuntado, "crecen las partidas para la mejora del medio natural, entre ellas las inversiones en el operativo para la prevención y la lucha contra los incendios".

Al respecto, el presidente de la Junta ha avanzado que contará "con más medios aéreos, con cuatro helicópteros más, con cuatro unidades helitransportadas adicionales, más drones, más del doble de bulldozers, más vehículos nodriza y más puestos de mando avanzados".

Igualmente, Alfonso Fernández Mañueco ha indicado que se van a poner en marcha 90 ingenieros técnicos forestales adicionales "en una nueva organización comarcal de prevención y extinción reforzada" y habrá "mejores condiciones laborales y retributivas para los que están al pie del cañón".

En este sentido, el presidente de la Junta ha destacado el reconocimiento a la consideración de bombero forestal, al tiempo que ha avanzado que se van a destinar 11 millones de euros para que las diputaciones provinciales puedan adquirir maquinaria, además de que se prestará ayuda a los municipios de la Comunidad para poner en marcha anillos de seguridad contra los incendios forestales.