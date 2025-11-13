Mañueco apela a la "buena política" para defender y construir "con firmeza" el futuro de CyL

SEGOVIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado a la "buena política" para defender y construir "con firmeza" el futuro de la Comunidad y que esta tierra "mantenga su pulso, tensión y sea capaz de atraer talento y esperanza".

Así lo ha señalado durante la clausura la Junta Directiva del partido en Segovia y en la que también ha intervenido la presidenta provincial 'popular', Paloma Sanz.

En ese contexto, Mañueco ha mostrado el compromiso del Gobierno autonómico con aquellos que quieran "levantar" Castilla y León, algo que se hace con "ambición" desde "cada localidad, cada casa, cada ciudadano, cada pueblo y cada persona" que quiere "apostar" por esta Comunidad.

El presidente de los 'populares' ha incidido en seguir generando oportunidades para que los jóvenes encuentren oportunidades y tengan lo necesario para "construir su vida". "Y frente a eso están las personas que solo quieren el ruido, porque en el ruido nada avanza. Por eso aquí tenemos que decir no al ruido. Nosotros creemos en la buena política y la buena política huye del ruido", ha abundado.

De ahí que, más que un proyecto, Mañueco haya presentado una "causa", la de hacer de Castilla y León una tierra "donde el diálogo, donde la eficacia, donde el orgullo de hacer las cosas bien, sea un modelo para toda España".

Al hilo de estas palabras, ha advertido de que la historia no la escriben "los que gritan más fuerte". La historia la estáis construyendo todos y cada uno de vosotros, cada día, que sois los que hacéis lo correcto, aunque nadie os aplauda. La historia no la escriben los que viven de señalar a los demás. La historia la escriben los que construyen la vida cotidiana de vuestros ayuntamientos, los que creemos en nuestra tierra por encima de todo. Ese ha sido y es siempre nuestro camino, el del Partido Popular, y lo demostráis en cada uno de vuestros ayuntamientos, el del trabajo bien hecho y el de la palabra cumplida", ha reiterado.

De ahí que haya apelado a "reforzar el mensaje" para "presumir de gestión en cada rincón de esta tierra". "Y para el éxito de este proyecto sois, desde luego, imprescindibles vosotros. Es imprescindible vuestra implicación activa", ha incidido.

Un modelo de gestión, ha continuado, que se reflejan en los presupuestos "expresión de toda esa ambición colectiva de Segovia y de Castilla y León". En este punto, ha detallado las inversiones en esta provincia, con un incremento del 35 por ciento con más de 103 millones dedicados a inversiones reales.

Así, ha citado las destinadas al vivero de empresas, el polígono industrial de Los Hitales de Bernuy de Porreros, o el de Las Mangadas, en Abades. También paara el centro de salud Segovia IV o el de Cuéllar; y para el instituto San Lorenzo o el Jaime Gil de Biedma de Nava de la Asunción.

También fondos para urbanizar suelo para 260 viviendas en Las Lastras y para construir más viviendas para alquiler en la capital y para la venta en Sanchonuño, Carbonero el Mayor o Boceguillas. Para mejorar el abastecimiento de agua de La Lastrilla, Ayllón, San Cristóbal de Segovia, Cantalejo, Martín Muñoz de la Dehesa, Navas de Oro, Pedraza, Cabañas de Polendos o Mata de Quintanar.

Inversiones igualmente para obras de depuración en muchos municipios de la provincia y para el Centro de Tratamiento de Residuos de Segovia, para modernizar regadíos, como en El Carracillo; infraestructuras rurales, como en la zona de Valtiendas; y caminos, travesías y carreteras de la provincia. Y también para bonificar a los conductores recurrentes los peajes de autopista entre Segovia y Madrid, lo que será una gran ayuda para los trabajadores, los autónomos y las familias de nuestra tierra que necesitan usar la autopista con frecuencia para ir y volver de Madrid.

"Todo esto refleja que cumplimos y que seguiremos cumpliendo con Segovia en el futuro. Compromisos que se van a convertir en una palanca para seguir transformando y mejorando las oportunidades de vida en toda la provincia", ha añadido.

Y frente a eso, por último, ha situado a PSCyL y Vox que, a su juicio, van "juntos de la mano, poniendo palos en las ruedas y también poniendo zancadillas al futuro de Castilla y León". "Fingen estar enfrentados, pero van a acabar siempre unidos atacando al Partido Popular. Ellos sabrán por qué. Utilizando la misma estrategia", ha zanjado.

FORMAS DE GOBERNAR

Por su parte, la presidenta del PP provincial, Paloma Sanz, que ha sido quien ha abierto el acto, ha asegurado que hay dos formas de gobernar "muy diferentes", la del PP que se basa en una "gestión con responsabilidad, pensando en los ciudadanos, en los resultados" y la del desgobierno socialista con "improvisación, sectarismo y dejando a un lado a los ciudadanos".

En este contexto ha puesto como ejemplo la labor del alcalde José Mazarías, presente en el acto, que después de encontrarse un Ayuntamiento "totalmente paralizado" le está dando "la vuelta", elogio que ha hecho extensible al presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, con "grandes inversiones en carreteras, en redes de abastecimiento, en servicios, pioneros en servicios sociales, invirtiendo y gestionando políticas económicas para revitalizar los municipios".

Por último, en su alocución también ha subrayado la "firmeza, fuerza, voluntad y energía" de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta. "Das confianza a la gente, saben que contigo tienen futuro, ellos y sus hijos, y eso es muy importante. Y nosotros queremos que Alfonso Fernández Mañueco vuelva a ser el presidente de Castilla y León. Y por eso tenemos que movilizarnos por todo el territorio, porque sabemos que no es lo mismo que Alfonso esté pendiente de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, a que esté al que tutoriza Óscar Puente, Carlos Martínez", ha finalizado.