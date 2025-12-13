Mañueco apela a la "esperanza" frente al Gobierno "corrupto" de Sánchez: "La Justicia se impondrá"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco - PP

ÁVILA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado a la "esperanza" frente al Gobierno "corrupto y en descomposición" liderado por el socialista Pedro Sánchez que trata de "asediar y debilitar" las instituciones del Estado, si bien se ha mostrado confiado en que "la verdad y la Justicia se impondrán" y "cada uno acabará donde le corresponde".

De esta forma se ha expresado el líder 'popular' durante su intervención en la clausura de la Junta Directiva del PP de Ávila junto al presidente provincial, Carlos García, y la portavoz del Grupo Parlamentario en el Senado, Alicia García.

En este sentido, Mañueco se ha referido a la "angustia y el desasosiego" que tienen los ciudadanos de Ávila, Castilla y León y España por los "escándalos" que se conocen día tras día.

No obstante, ha asegurado que esta situación "terminará más pronto que tarde porque el Estado funciona y las instituciones son más fuertes que el asedio al están sometidas". "Porque nunca la democracia española estuvo tan acorralada y, sin embargo, nuestro sistema se ha defendido y está funcionando", ha aseverado.

"La verdad se abre camino frente a la mentira y cada uno acabará donde corresponde el tiempo", ha apostillado a este respecto, para depsués adelantar que "algunos mirarán atrás y sentirán vergüenza, pero todos sabrán algo esencial, que la Justicia se impuso, el Estado de Derecho venció, y la democracia triunfó ante el envite más duro desde el 23F".

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Durante su intervención, el líder autonómico ha recordado que la Comunidad se encuentra a las puertas del proceso electoral autonómico, un punto en el que ha destacado la "buena política" que representa el PP ante la "degradación absoluta" del Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez.

"En Castilla y León podemos sentirnos orgullosos de nuestra gestión", ha aseverado el líder 'popular', ya que la Comunidad es "medalla de plata en Sanidad y de oro en Educación, en Servicios Sociales y en atención a las personas mayores y dependientes".

También ha destacado que su economía crece en PIB, en producción industrial, en exportaciones y en empleo, con más gente trabajando que nunca, y todo ello "con los impuestos más bajos de la historia de la Comunidad".

En la misma línea, ha reiterado el "ambicioso pero realista reto" que se ha marcado la Administración autonómica de lograr que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir de España.

En materia de transporte e infraestructuras, ha explicado que Castilla y León es la única que ofrece autobús gratuito con la nueva tarjeta BUSCyL y "quiere ir más lejos" con medidas como la bonificación de peajes de Ávila a Madrid, que PSOE y Vox "quisieron truncar al bloquear el proyecto de Presupuestos para 2026".

"Pero lo aprobaremos tras las elecciones, con una nueva mayoría", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico, para después señalar que en el campo Castilla y León es la tercera Comunidad en facturación de la industria agroalimentaria y quinta en superficie agraria ecológica.

Por último, ha indicado que en materia de vivienda es la segunda Comunidad Autónoma con la fiscalidad más favorable para los jóvenes en la compra de vivienda.