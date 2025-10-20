Mañueco apuesta por acciones eficaces de "promoción de la industria" y no por "la política del ruido"

El Rey Felipe VI (c) durante la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar en el Fórum Evolución Burgos, a 20 de octubre de 2025, en Burgos, Castilla y León (España). Junto al Rey, el presidente de la Junta. - Tomás Alonso - Europa Press

Reconoce la aportación de las empresas familiares al dinamismo económico de la Cominidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que su Gobierno trabaja en la gestión de la "eficacia y de la utilidad" para la gente; y desde "el apoyo" a la actividad empresarial, con ayudas directas a la promoción de la industria, con financiación, con suelo industrial "de calidad a bajo precio" y con apuesta por la "internacionalización y la innovación".

Todo lo contrario "al momento actualn el que predomina "la política del ruido", ha aseverado Fernández Mañueco durante su intervención en la inauguración este lunes el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se celebra durante tres días en el Fórum Evolución de la capital burgalesa, con la presencia del Rey Felipe VI.

El presidente de la Junta ha destacado que la actividad de las empresas familiares representa un "importante" impacto en el crecimiento del PIB "de la Comunidad y también en el incremento "del empleo, que alcanza cifras históricas". Así, según el informe 2025 de la Red de Cátedras del Instituto de Empresa Familiar, las empresas familiares de Castilla y León son las que "más empleo generan", con una aportación "15 puntos por encima" de la media nacional; y las que más contribuyen a su valor añadido bruto de todo el país.

Asimismo, el presidente ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha reforzado "las partidas" para trabajadores, autónomos, pymes y empresas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026. Entre ellas, ha destacado, los "458 millones de euros para fomento del empleo" y seguridad y salud laboral, incluyendo 30 millones para un bono que "beneficia a los autónomos".

Igualmente, Alfonso Fernández Mañueco ha recordado también los 289 millones para "creación de empresas", competitividad e internacionalización"; o los 125 millones de euros para polígonos industriales; y los 476 millones de euros "para programas de I+D+i y nuevas tecnologías".

Todo desde un compromiso de avanzar "en la simplificación administrativa", con la apuesta por una fiscalidad moderada ha enfatizado el presidente de la Junta.

MINISTRO HEREU.

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado la empresa familiar como "motor de la economía española". Una economía que según los indicadores europeos tendrá un crecimiento de "un 2,9 por ciento lo que es un éxito de país".

Asimismo, Hereu ha subrayado que estas empresas son "un ejemplo" de proyección de la familia, como pilar básico, y ha subrayado la "importancia" esta la empresa familiar que representa la defensa "del modelo social europeo" que hará prosperar "desde los valores", el "pasado" comprometido y mirar al "futuro" con perspectiva.

Para Hereu es un modelo "imprescindible" para una "España y una Europa mejor".

Por otro lado, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera, se ha referido a las dificultades que entrañan algunos condicionantes como "el conflicto de Ucrania" que amenaza a "todos"; ya que es un "nuevo escenario" económico, que los empresarios familiares "lo sufren".

Rivera ha subrayado la "multilateralidad" de tres bloques como son el estadounidense "con todos sus aliados"; el bloque de China y sus aliados y otras potencias emergentes, donde está India, África e Iberoamérica. Y después "está Europa", que acumula el "14 por ciento del PIB total".

Asimismo, ha hablado de las amenazas, como "el absentismo", que en España es casi el doble que Europa, así como la falta de talento al tiempo que ha valorado la fortaleza de la empresa familiar en España, que generan el 70 por ciento el empleo privado y el 24 por ciento del producto interior.

Ha destacado igualmente que las empresas familaires impactan "positivamente" en las personas y crean más empleo directo que el resto de compañías, además de que son las que más esfuerzo realizan en horas de formación, con un 20 por ciento más el resto de empresas.

El Congreso Empresa Familiar reúne a 650 asistentes y lleva por título 'Origen y Destino' con el objetivo de resaltar las raíces de la empresa familiar, en una continua transformación para adaptarse a los nuevos entornos y asegura su continuidad.

Las jornadas de trabajo comenzaron hoy con las intervenciones del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol; del presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz; y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El martes intervendrán en el congreso la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, y varios representantes de empresas familiares, entre ellos Ernesto y Emma Antolín, presidente y vicepresidente de la multinacional de componentes de automoción Antolin, con sede central en Burgos.