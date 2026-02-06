Mañueco asegura que la atención a pacientes oncológicos de El Bierzo (León) "siempre ha estado cubierta"

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la Asociación de Alzheimer Bierzo (AFA), en León. - EUROPA PRESS

Atribuye la falta de médicos en Toreno a "momentos puntuales o problemas de falta de especialistas" LEÓN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este viernes que la atención a los pacientes oncológicos en El Bierzo (León) "siempre ha estado cubierta".

Mañueco se ha pronunciado de este modo tras ser preguntado por la aprobación de la Petición (PETI) registrada por OncoBierzo ante el Parlamento Europeo sobre la desigualdad territorial en el acceso a la sanidad pública para su presentación a debate ante la Comisión de Peticiones, que será expuesta en Bruselas a finales del mes de marzo.

Con esta iniciativa OncoBierzo quiere trasladar al ámbito europeo la situación de desigualdad territorial en el acceso a la sanidad pública, poniendo el foco en la falta de medios, la inestabilidad de las plantillas y las consecuencias directas que estas carencias tienen sobre los pacientes en el área de salud de El Bierzo.

No obstante, el líder del PP en Castilla y León ha sostenido que el Hospital de El Bierzo cuenta con cuatro oncólogos en estos momentos y la situación del servicio de Oncología "se ha normalizado". "Se ha recuperado la normalidad", ha reiterado.

Al respecto, ha insistido en que dicha "normalidad" se recuperó hace meses y ha abierto la posibilidad a realizar más contrataciones. "Si fuera necesario y se nos pusieran a disposición más oncólogos, contrataríamos un quinto y un sexto oncólogo, que es en lo que está trabajando la Consejería de Sanidad", ha precisado.

En cuanto a la manifestación prevista para el próximo día 10 en para exigir una solución a la falta de médicos en Toreno, que también afecta a los habitantes de Páramo del Sil y Berlanga del Bierzo, Mañueco ha expresado su "respeto absoluto" hacia las personas que quieran participar en el acto reivindicativo y ha atribuido esa escasez de profesionales a "momentos puntuales o problemas de falta de especialistas".

COMPETENCIA DEL MINISTERIO

En este sentido, ha señalado que la falta de profesionales de la medicina en cualquier especialidad no es una competencia de las comunidades autónomas, sino "única y exclusiva" del Ministerio de Sanidad y ha apuntado que la Junta de Castilla y León ha trasladado en varias ocasiones la necesidad de contar con más especialistas al Ejecutivo central.

"Reclamaremos, como hemos reclamado a la ministra, más médicos especialistas y que estén más pendientes de facilitar esos profesionales a las comunidades autónomas que de hacer la vida difícil, especialmente, a los profesionales de la medicina", ha recalcado.

Mañueco se ha pronunciado de este modo durante su visita a la Asociación de Alzheimer Bierzo (AFA), en León, un acto en el que ha estado acompañado por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y otros representantes del PP en la provincia leonesa.