Mañueco asegura que el PP "no tira la toalla", pide abandonar el "electoralismo" y apoyo del resto de partidos a los PGC

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección al frente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press

LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que la formación política que representa "no tira la toalla" en referencia a los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC), motivo por el que ha solicitado "dejar a un lado los electoralismos" y ha reiterado su invitación al resto de partidos para que ofrezcan su apoyo y retiren las enmiendas a la totalidad.

"Si se aprueban las enmiendas a la totalidad el presupuesto será rechazado", ha recalcado y ha expresado la necesidad de poner los intereses de los ciudadanos "en el centro" de las prioridades políticas.

Al respecto, ha propuesto dejar a un lado el "electoralismo" y el "cortoplacismo". "Que dejemos a un lado esos intereses partidistas que nada tienen que aportar. Lo que nos piden los ciudadanos de León y de la autonomía son certidumbres y soluciones", ha apostillado.

En su opinión, "no hay razones de peso" para una enmienda a la totalidad, que supondría paralizar los presupuestos y frenar proyectos "buenos" para la comunidad como duplicar la ayuda del Bono Nacimiento o incrementar las ayudas a las familias por el Bono Infantil.

Mañueco se ha pronunciado de este modo en León, donde ha clausurado la Junta Directiva del Partido Popular de León, un acto en el que ha estado acompañado por el presidente de la gestora del PP en la provincia, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Durante su intervención, ha insistido en solicitar el apoyo de la ciudadanía para que el PP sea reelegido al frente de la Junta con el objetivo de conseguir que Castilla y León se sitúe entre las tres mejores comunidades autónomas de España "para vivir, para trabajar o para formar una familia".

Igualmente, ha reiterado que el PP cree en el trabajo "sereno" y el esfuerzo diario frente a otros que "viven instalados en el conflicto permanente, alimentando el ruido". "Aquí somos más de nueces que de ruido; somos de muchas nueces", ha apostillado.

En este contexto, se ha referido a los "pasos de gigante" dados en los últimos años por parte de la Junta de Castilla y León en educación, servicios sociales o atención a la dependencia. "Hay más gente trabajando que nunca y además tenemos los impuestos más bajos de nuestra historia", ha destacado.

"LLEGAR MÁS LEJOS"

No obstante, ha expresado su deseo de "llegar más lejos" para que la Comunidad se convierta en una de las mejores del país para vivir. "Es un acto de justicia", ha concretado.

En cuanto a la oposición, ha hecho hincapié en que el PSOE y Vox "van juntos de la mano", "poniendo palos en las ruedas y zancadillas" al futuro de Castilla y León. "Finjen estar enfrentados entre ellos, pero acaban siempre unidos atacando al PP, votando lo mismo, usando la misma estrategia, la misma táctica", ha enfatizado.

En este sentido, ha puntualizado que el PSOE tiene el interés de "proteger los despropósitos de Sánchez", mientras que el interés de Vox es "atacar al PP". "Comparten la misma estrategia y el mismo objetivo, que es torpedear los presupuestos y el futuro de Castilla y León", ha concluido.