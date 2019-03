Mañueco aspira al "pleno empleo" en CyL con una bajada de la tasa del paro del 12 al 5%

Actualizado 02/03/2019 14:59:57 CET

VALLADOLID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, aspira a conseguir el "pleno empleo" en la Comunidad a través de una política económica basada en la creación de puestos de trabajo y la bajada de impuestos, que se traduzca en una reducción de la tasa del paro del 12 al 5 por ciento en el próximo lustro.

Así lo ha destacado Fernández Mañueco este sábado durante la clausura del Foro de Economía y Empleo del PP de Castilla y León, en Valladolid, un acto en el que también han intervenido la Consejera de Economía y candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, y el presidente del PP y de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Fernández Mañueco ha propuesto una política económica basada en la estabilidad presupuestaria y con un "rumbo renovado" para en el próximo lustro alcanzar unas cifras de "pleno empleo" en la Comunidad hasta "llegar a las cotas de empleo anteriores a la recesión", lo que pretende que se demuestre en una reducción de la tasa del paro del 12 al 5 por ciento.

"No vamos a parar hasta que la recuperación llegue a todas las personas, porque es imprescindible, y porque si no hay empleo no hay desarrollo", ha continuado, para asegurar que su formación abogará por la estabilidad laboral, la reducción de la temporalidad y la mejora de la calidad del empleo, de manera que se permitan mayores retribuciones.

Asimismo, ha defendido una política en la que se "cuente con todos", para lo que fortalecerá el Diálogo Social, un "factor clave" para la estabilidad laboral y una "conocida seña de identidad" en Castilla y León, en cuyo ámbito se creará una estrategia integrada de empleo, con el fomento de la formación profesional, prevención del riesgo laboral, la igualdad de oportunidades y conciliación, para la que se prevé una inversión de 800 millones de euros.