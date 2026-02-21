Mañueco avanza que la obra del búnker de la unidad satélite de radioterapia de Palencia estará finalizada en abril

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco - PP

PALENCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que la obra del búnker de la unidad satélite de radioterapia de Palencia estará finalizada en abril y se adjudicará el acelerador en los próximos días.

Durante su intervención este sábado en un acto con la Junta Directiva del PP de Palencia, el líder 'popular' ha destacado el compromiso de su formación con la provincia a través de las medidas recogidas en su programa electoral para las elecciones del 15 de marzo, que incluye medidas como la continuidad de las obras del Hospital Río Carrión.

Entre otros grandes proyectos para Palencia ha destacado el nuevo centro de salud de Venta de Baños y la reforma de los centros de Baltanás y Torquemada, así como la incorporación de un helicóptero medicalizado que estará operativo en Palencia este verano, reforzando la atención sanitaria en todo el territorio.

En el ámbito educativo, el nuevo colegio Reyes Católicos en Dueñas y la continuidad de las inversiones en el Campus de La Yutera, mientras que en materia de vivienda se ha referido al desarrollo del plan Vega de las Claras en Aguilar de Campoo, junto a la promoción de 300 viviendas públicas para alquiler o venta bonificada en la capital y en municipios como Villamuriel, Saldaña o Grijota.

Para dinamizar la economía y el empleo, ha destacado el refuerzo del Protocolo Palencia para el sector agroalimentario, las inversiones en los polígonos industriales de Villamuriel, Dueñas y Grijota o el desarrollo del proyecto INCUBATECH en Magaz de Pisuerga para la implantación de startups tecnológicas.

En infraestructuras y desarrollo rural, el impulso a la modernización de regadíos y concentraciones parcelarias, la terminación de la variante de Guardo, y actuaciones en varias carreteras de la provincia y diferentes iniciativas para la puesta en valor del patrimonio cultural y turístico de la provincia.

Durante su intervención, el también presidente de la Junta ha defendido el balance de estos años de gobierno y ha señalado que el Partido Popular se presenta a estas elecciones con el "proyecto claro de futuro" de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir en España.

Asimismo, ha subrayado que estos comicios son una elección entre diferentes maneras de entender la política y de mirar a Castilla y León, un punto en el que ha reivindicado un modelo basado en la gestión, la cercanía y la defensa de los intereses de las personas de la Comunidad.

De hecho, ha destacado que el PP se presenta con un programa electoral de más de un millar de medidas que constituyen una hoja de ruta para el futuro de la Comunidad a través de proyectos que se articulan en torno a nueve ejes centrados en el refuerzo de los servicios públicos, el apoyo al campo y al mundo rural, la bajada de impuestos, el impulso al empleo, nuevas políticas de vivienda, el desarrollo de suelo industrial o la mejora de las oportunidades para jóvenes y familias.

Medidas entre las que ha destacado el compromiso del Partido Popular de Castilla y León para seguir facilitando el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, y por ello, el programa electoral incluye la creación de la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, con una deducción en el IRPF por las cantidades depositadas por los jóvenes para comprar su primera vivienda, de forma que sus ahorros, hasta 10.000 euros al año durante cinco años, tengan una deducción del 15 por ciento, facilitando así un ahorro fiscal de hasta 7.500 euros para destinarlos a la compra de su vivienda.

AVALES JÓVENES

Asimismo, ha señalado la ampliación de los avales a jóvenes pasando del 17,5 por ciento actual al 20 por ciento de la hipoteca; el incremento de un 80 por ciento de la inversión en políticas de vivienda; la construcción de más de 800 viviendas públicas en el primer año de legislatura; y el mantenimiento de las ayudas al alquiler que cubren el 50 por ciento de la renta, que pueden llegar al 60 por ciento para los jóvenes y hasta el 75 por ciento para jóvenes en el medio rural, y que benefician ya a más de 21.000 familias cada año, además, de una bonificación del 20 por ciento para la compra de viviendas en el mundo rural en colaboración con las Diputaciones.

Por otro lado, el presidente del Partido Popular de Castilla y León ha remarcado la apuesta por una fiscalidad favorable al mundo rural con la implantación de "impuestos cero" en transmisiones de propiedades, incluyendo las de primera vivienda, las de locales de negocio o las de explotaciones agrarias prioritarias, además de deducciones en el IRPF e incentivos en Actos Jurídicos Documentados, una medida que beneficiará al 97 por ciento de los municipios de Castilla y León.