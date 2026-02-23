Mañueco buscará una "estrategia conjunta" con Azucarera en La Bañeza para garantizar la remolacha y el empleo

Captura de la intervención de Alfonso Fernández Mañueco en Astorga. - EUROPA PRESS

ASTORGA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente regional del PP y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes que el Gobierno regional "trabajará en dos ámbitos" en lo que tiene que ver con la planta de Azucarera en La Bañeza (León), en la búsqueda de una solución industrial que permita "mantener el empleo" y garantizar el cultivo de remolacha.

Así lo ha aseverado Fernández Mañueco en un acto que ha celebrado este lunes en la localidad leonesa de Astorga, donde ha visitado el Palacio de Gaudí.

Durante su intervención, el candidato del PP ha recordado que ha cambiado la dirección de la empresa Azucarera en España por lo que ha manifestado su confianza en que se produzca "un cambio de rumbo" como así se lo ha trasladado Fernández Mañueco al CEO de la empresa propietaria.

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno regional va "a trabajar con la nueva Dirección" de Azucarera, ante la "nueva etapa" que se abre tras el cambio de propietario y considera que es "una oportunidad para construir soluciones de futuro para la remolacha y para La Bañeza y todo el entorno de la provincia de León que es especialmente remolachero".

Alfonso Fernández Mañueco ha explicado que se va a trabajar en dos ámbitos "fundamentalmente" como son mantener la actividad de la molturación de la remolacha o la búsqueda de una solución empresarial "que permita mantener el empleo".

"La empresa sabe que puede contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León", ha aseverado el candidato del PP y presidente de la Junta. Y dos, garantizar el cultivo de la remolacha, quien ha insistido en que es necesaria "una estrategia conjunta" entre la Junta y la propia empresa "para fortalecer la cadena de remolacha-azúcar y modernizar el sector".

CULTURA.

Por otro lado, tras visitar el palacio Gaudí, sede del palacio Episcopal de Astorga, Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido "la potencialidad" del patrimonio de Castilla y León y de que la cultura "es imprescindible", al tiempo que ha apuntado que "cultura y patrimonio son un foco de atracción" para que se acerquen a la Comunidad " visitantes de todo el mundo y que sea un verdadero motor de desarrollo económico y social".

Al respecto, el candidado del PP, que ha recordado que ha cumplido su palabra de agotar la legislatura, ha explicado que en las 1.031 medidas de su programa electoral, muchas de ellas van dirigidas al patrimonio histórico.

Y es que, como ha aseverado el candidato del PP, el patrimonio histórico "es un gran recurso" y así ha anunciado alguna medida como incentivar la gestión de los cascos históricos, incluyendo "un plan específico" de iluminación, además de que continurá la inversión en la restauración y la conservación del patrimonio.

Asimismo, se creará un fondo específico de rehabilitación de las iglesias de los pueblos de la Comunidad además de que se impulsarán los grandes eventos culturales y las actividad de museos.



