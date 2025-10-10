Mañueco celebra el Nobel de la Paz a María Corina Machado, una "mujer valiente que lucha por la libertad de su pueblo"

Publicado: viernes, 10 octubre 2025 14:37

   VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado este viernes el Nobel de la Paz concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, un reconocimiento a una "mujer valiente que lucha junto a su pueblo por la democracia y la libertad".

   "También a los millones de venezolanos exiliados, muchos de ellos en Castilla y León, donde hoy son parte de nosotros", ha expresado el líder autonómico a través de un mensaje en 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press.

