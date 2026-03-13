Mañueco cierra campaña con 22.800 kilómetros recorridos, 70 actos públicos y 116 entrevistas para trasladar futuro

El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto de campaña en Ávila
El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto de campaña en Ávila - Rafael Bastante - Europa Press
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 13 marzo 2026 10:17
VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, concluye hoy la campaña que se celebran este domingo, 15 de marzo, con un balance de 22.800 kilómetros recorridos a lo largo de las nueve provincias de la Comunidad, durante el período de precampaña y campaña electoral.

Asimismo, desde el 19 de enero hasta el 13 de marzo, Fernández Mañueco ha participado en más de 70 actos públicos de distinta naturaleza como encuentros sectoriales, reuniones o visitas a distintos establecimientos ubicados fundamentalmente en el medio rural, en los que ha trasladado las 1.031 medidas que contempla "el proyecto de futuro del Partido Popular para situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir".

La presencia en medios de comunicación también ha sido "destacada" durante este periodo. A lo largo de la precampaña y la campaña electoral se han publicado 116 entrevistas del presidente del Partido Popular de Castilla y León en distintos medios de comunicación, además de la participación del candidato en dos debates electorales, en TVE y CyLTV.

La campaña electoral del Partido Popular de Castilla y León se ha desarrollado bajo el lema 'Aquí, certezas', con el objetivo de trasladar a los ciudadanos "un mensaje basado en la gestión, la estabilidad y las propuestas concretas frente al ruido, la polarización y la confrontación política", señalan desde el partido a través de un comunicado.

En esa línea, el programa electoral del Partido Popular incluye medidas dirigidas a "reforzar las políticas de apoyo a las familias, a los jóvenes, a los autónomos, al medio rural y al campo, a la vivienda y a las personas mayores, centrando el debate de estos comicios en los problemas reales de los ciudadanos de Castilla y León y en las soluciones para seguir mejorando su calidad de vida".

A lo largo de estas semanas, Fernández Mañueco ha dado a conocer una línea de trabajo para los próximos cuatro años, centrada "en impulsar el crecimiento económico, reforzar los servicios públicos y seguir generando oportunidades en Castilla y León".

Durante la campaña se han presentado algunas de las principales medidas del programa electoral, como el desarrollo de 2.600 hectáreas de suelo industrial para atraer empresas y empleo; la matrícula gratuita del primer curso de universidad para los jóvenes empadronados en la Comunidad; la continuidad de la política de bajada de impuestos, con el anuncio de impuestos cero para la transmisión de propiedades en el medio rural, entre otras muchas medidas.

