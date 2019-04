Mañueco confía en sumar 17 diputados y 27 senadores en Castilla y León

Publicado 06/04/2019 14:15:19 CET

SALAMANCA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que los 'populares' de Castilla y León van a sumar 27 senadores y 17 diputados nacionales en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Incluso, Fernández Mañueco ha apuntado que lucharán por incrementar la cifra y que el diputado número 18 de sus previsiones sería el tercero por las listas de Salamanca, Marcos Iglesias, lo que supondría conseguir "un tres-uno" en esta provincia, un resultado que los 'populares' van a "pelear rincón a rincón".

Así lo ha reseñado en Salamanca, en un mitin en el Teatro Unicaja Banco, que ha estado protagonizado por la presencia del líder nacional de su partido, Pablo Casado, un acto donde Fernández Mañueco ha mostrado su "orgullo" de que el PP sea "la primera fuerza política" en Castilla y León.

Ahora, ante la llegada de las próximas elecciones del 28 de abril, el político salmantino ha asegurado que el PPCyL va a hacer "todo lo que esté en sus manos" para llevar "en volandas" Pablo Casado a La Moncloa, porque es "un momento crucial en la política española" y porque "España no necesita ni un minuto más de Pedro Sánchez".

En estos comicios, según sus palabras, está "por un lado el PSOE con sus socios comunistas, separatistas, amigos de los terroristas, que traen radicalidad, incertidumbre e improvisación" y por otro el "valor seguro" del PP.

Y, en referencia al PSOE de Castilla y León, les ha recriminado que mantengan "un sospechoso silencio" a pesar de que tienen "dos puntos en su programa", que son, en palabras de Fernández Mañuedo, "subir los impuestos e insultar al Partido Popular". "No sabemos si es que no tienen ideas o es porque están callados, porque no les gusta lo que están viendo", ha apuntado.