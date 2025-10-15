Mañueco conoce los actos previstos para 2026 por el 375 aniversario de la Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne con el presidente abad de la Cofradía de Jesús Nazareno vulgo Congregación de Zamora, José Ignacio Calvo Bartolomé, y con el tesorero, Miguel Ángel Santos de Dios - JCYL

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha conocido los detalles de los actos conmemorativos previstos para 2026 con motivo del 375 aniversario de la fundación de la cofradía.

El líder autonómico se ha reunido este miércoles en Valladolid con el presidente abad de la Cofradía de Jesús Nazareno vulgo Congregación de Zamora, José Ignacio Calvo Bartolomé, y con el tesorero, Miguel Ángel Santos de Dios.

Durante el encuentro han trasladado al presidente del Ejecutivo autonómico el detalle de los actos conmemorativos previstos para 2026 con motivo del 375 aniversario de la fundación de la cofradía.

En la reunión han estado presentes también la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y la viceconsejera de Cultura, Turismo y Deporte, Mar Sancho.