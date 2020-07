Mañueco defiende ante la Comisión de las eólicas haber actuado con "austeridad, eficacia y sobriedad"

VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este jueves durante su comparecencia en las Cortes ante la Comisión de Investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en la Comunidad, que en lo que de él dependía se ha actuado con "austeridad, eficacia y sobriedad".

Así lo ha indicado en respuesta al portavoz de Ciudadanos (Cs) en la misma, Javier Panizo, quien ha recordado al presidente autonómico que "los deberes político y moral resultan indisociables en una sociedad democrática" antes de preguntarle por su "responsabilidad indisoluble como uno de los principales cargos orgánicos dentro de su formación política".

El procurador de la formación naranja ha apuntado al inicio de su intervención que "esta Comisión se produce por la insistencia de Cs, a pesar de las trabas del PP.

Asimismo, ha criticado la actitud del PSOE que, "en este caso, ha optado por el bloqueo por saturación con una batería de preguntas excesiva para el formato de 30 minutos que ellos mismos han aceptado, así como ha afeado que posea información privilegiada al estar personado en la causa y que no ha compartido con el resto de los grupos".

"No vamos a judicializar la política, pero faltaríamos a nuestro deber en esta Comisión de Investigación si no le preguntáramos por su otra responsabilidad indisoluble, como uno de los principales cargos orgánicos de su formación política", ha asegurado.

En este sentido, el presidente de la Junta ha aseverado que no tiene conocimiento alguno sobre estas cuestiones y que, en caso de que así fuese, no podría hablar de ello, pues incurriría en desacato si hiciese mención a aquellas actuaciones que están siendo sometidas a investigación por parte de los tribunales y que se encuentran bajo secreto de sumario.

"Me parece muy atrevido que me pregunte sobre esto cuando sabe que no puedo hablar de ello porque no lo conozco y porque aunque lo hiciera no podría hablar de ello", ha reprochado Mañueco al portavoz de Ciudadanos.

Por otro lado, Panizo ha preguntado por la responsabilidad 'in vigilanda' como cargo de consejero de Presidencia y Administración (2001-2007) y como consejero de Justicia e Interior (2007-2011). En concreto, se ha referido a las causas y los costes derivados del traslado de oficina de la Junta en Bruselas al palacete de la avenida Louis Smichdt --incluidos ágapes y coches de lujo, entre otros-- y por las decisiones que tomó al respecto.

"Yo nunca fui a esa oficina ni a ninguna otra", ha afirmado Mañueco, quien entiende que los gastos derivados de la misma estarían sometidos a control y fiscalización del aparato administrativo de Castilla y León. "Buscamos la verdad, no la opinión de este humilde compareciente", ha recordado el 'popular', antes de asegurad que en lo que de él dependía siempre se ha actuado con la "eficacia, sobriedad y austeridad que requería un cargo de estas características".

Por último, ha incidido en que lo que le ha guiado y seguirá siendo su "pauta de comportamiento" será "el respeto total a las arcas públicas".

"NULA PARTICIPACIÓN INDUBITADA" PARA EL PP

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Investigación, Salvador Cruz, ha asegurado que la nula participación de Mañueco en estos hechos es una cuestión "indubitada", una afirmación que ha apoyado en que el presidente de la Junta no figuraba en lista comparecientes de la Comisión en 2019. Por ello, considera que la única razón que motiva la petición es que ahora es presidente de la Junta.

En este sentido, ha destacado que la participación de Mañueco representa "un ejercicio de normalidad democrática y de transparencia y que otros no practican", pues las "las mismas formaciones que aquí reclaman bloquean las comisiones en otros parlamentos y utilizan los mismos argumentos 'sub judice' que el PP", todo ello en referencia al PSOE, al que ha acusado de querer crear una "macrocausa".