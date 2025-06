Mañueco defiende "no blanquear el terrorismo ni a sus sicarios" y se niega a tragar con su presencia en instituciones

Insiste en mantener "la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia" frente a cualquier intento de legitimación

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado este viernes que "no se puede blanquear el terrorismo ni a sus sicarios, ni a sus herederos", durante el acto conmemorativo del 'Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León', donde se ha negado a "tragar" con los "aberrantes argumentos" de quienes han "atentado contra la democracia y la libertad", así como son su presencia en instituciones.

En el acto, celebrado en el Monasterio del Prado de Valladolid y en el que se han entregado diez medallas de reconocimiento a las víctimas, Mañueco ha subrayado que "Castilla y León nunca olvidará a las víctimas" y ha defendido la necesidad de mantener "la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia" frente a cualquier intento de legitimación del terrorismo.

Durante su intervención, el presidente autonómico ha insistido en que "no se puede asumir que todo el dolor causado era por motivos políticos lógicos y comprensibles", con lo que ha rechazado "los intentos de blanqueo y de privilegios" hacia quienes han atentado contra la democracia y la libertad en España. "No vamos a tragar con esos aberrantes argumentos, ni con su presencia en las instituciones, ni con homenajes a los asesinos. Aquí sabemos muy bien de qué lado estamos y actuamos en consecuencia", ha afirmado.

El presidente autonómico ha denunciado "la amarga y mentirosa posverdad que hoy se está construyendo en torno al terrorismo y a las víctimas", y ha alertado de que "por motivos partidistas y por unos miserables votos se reniega de todo lo conseguido, pretendiendo legitimar a quienes causaron tanto dolor".

El presidente se ha referido también en su discurso a la amnistía como "el mayor acto de corrupción política de nuestra democracia" y ha asegurado que "ni blanqueos ni privilegios van a engañar, al menos no en Castilla y León".

Tras esta reflexión, el presidente ha destacado la labor de la Junta en el reconocimiento a las víctimas, con la concesión de 350 medallas y el impulso de programas educativos como 'Testimonio en las Aulas de Víctimas del Terrorismo', que ya ha llegado a 111 centros educativos de la Comunidad. Asimismo, ha recordado que este viernes se ha publicado en el Bocyl la convocatoria de los Premios de Trabajo Académico sobre la deslegitimación del terrorismo, con el objetivo de "alentar la reflexión y consolidar su rechazo social, intelectual y ético".

Por último, ha reiterado el compromiso de la Junta con las víctimas y sus familias: "Sois una referencia moral para todos y un ejemplo diario de entereza. No os vamos a abandonar nunca, estaremos siempre a vuestro lado".

Fernández Mañueco ha hecho entrega de medallas en reconocimiento a víctimas y familiares, entre ellos Evaristo Antón Zurrón Arevalo, Sebastián Nogales Lozano, Alexander y Lucas Morán Silva, Alejandra María Concepción Samaniego Pérez, Francisco Sánchez Blázquez, María Elisa Martín Gómez, Amanda y Javier Sebastián Nogales Martín y Casimiro Sánchez García, representado por su hijo. "Recibid nuestro reconocimiento, nuestro cariño y, sobre todo, nuestra gratitud. Castilla y León siempre estará a vuestro lado", ha manifestado.

En el acto, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, ha destacado que este acto "es una caricia institucional. Es un gesto que dice: "Os reconocemos, os valoramos, estamos con vosotros".

Asimismo, ha defendido que la Ley que ampara a las víctimas "no es sólo una norma jurídica, sino un compromiso político, ético y social", aunque ha reclamado que "se acelere su desarrollo reglamentario, se dote de medios suficientes y se escuche a las víctimas y a quienes las representan".

Nogales ha incidido en que la reparación "no debe ser sólo económica o simbólica, sino también social, emocional, educativa y, sobre todo, humana", y ha subrayado que las víctimas "no buscan privilegios, sino justicia, verdad y que el daño sufrido no se repita". "La historia del terrorismo en España no puede contarse sin nosotros, porque si el relato lo escriben los que empuñaron las armas, estaremos traicionando a quienes pusieron el cuerpo, perdieron la vida o la salud", ha advertido en su discurso.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de la asociación para mantener viva la memoria y hacerla llegar a las escuelas, institutos y universidades, convencido de que "educar en la memoria del terrorismo es educar en democracia, es enseñar que la violencia no puede ser un medio para imponer ideas y que la convivencia se construye desde el respeto, el diálogo y la ley".

El presidente de la asociación ha reclamado una atención integral para las víctimas, que incluya "apoyo psicológico continuado, atención médica especializada, acompañamiento jurídico, orientación laboral, ayudas para la vivienda y apoyo educativo", adaptándose a las necesidades reales de cada persona. "Todas las víctimas comparten el derecho a ser tratadas con dignidad y a recibir la atención que merecen", ha insistido.

Por último, ha invitado a reservar el 26 de septiembre de 2025 para la entrega del cuarto galardón del Premio Colmena, y ha concluido su intervención con el traslado del compromiso de la con la verdad, la justicia, la dignidad y la memoria: "Sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay paz. Sigamos caminando juntos, con respeto, firmeza y esperanza".