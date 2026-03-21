Mañueco defiende el "respeto, la inclusión y la dignidad" de todas las personas en el Día Mundial del Síndrome de Down

VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down para defender el "respeto, la inclusión y la dignidad".

En un mensaje publicado en la red social 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press, el líder del Ejecutivo autonómico ha subrayado que "todos" pueden aportar y ha incidido en la necesidad de "derribar prejuicios" como vía para construir "una sociedad mejor".

Asimismo, ha acompañado su mensaje con referencias a organizaciones como Down España y la Federación de Asociaciones de personas con Síndrome de Down de la Comunidad de Castilla y León (España), en una jornada dedicada a visibilizar y reivindicar los derechos de las personas con síndrome de Down.