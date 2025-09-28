Mañueco destaca que la 'Declaración de la Región de Murcia' apuesta por la "gestión útil" ante el "caos del sanchismo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), en la firma de la ‘Declaración de la Región de Murcia’. - Víctor Fernández - Europa Press

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ensalzado la 'Declaración de la Región de Murcia' ya que se trata de un documento que apuesta por una "gestión eficaz y útil de los servicios públicos" frente al "caos y deterioro generalizado que sufren los españoles con el sanchismo".

Fernández Mañueco ha compartido estas palabras en una publicación en su perfil de la red social 'X', que ha acompañado con un vídeo del momento en el que ha firmado el documento, junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El también presidente de la Junta ha participado este fin de semana en Murcia en la cumbre que han celebrado los 'populares' y en la que se ha elaborado esta Declaración, que aborda acuerdos en materia de inmigración, agua o agricultura.