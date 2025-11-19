Mañueco destaca la "excelente" industria agroalimentaria de CyL que refuerza su potencial turístico y enogastronómico

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado la excelencia de la industria agroalimentaria de la Comunidad que factura más de 16.000 millones y refuerza el potencial turístico y enogastronómico de Castilla y León, una tierra que "empuja, lidera y también impulsa" porque tiene "mucho futuro, capacidad y oportunidades".

"Si lo aprovechamos con ganas y esfuerzo podemos llegar muy lejos para estar entre los mejores lugares para vivir en nuestro país", ha expresado el líder autonómico en el marco de la entrega de los 'XIII Premios La Posada' de El Mundo Castilla y León que se han celebrado este miércoles en el Auditorio del Cultural Miguel Delibes y han reunido a más de 800 invitados para rendir homenaje a los 14 galardonados.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha ensalzado estos galardones que apuestan por la "calidad periodística" y representan uno de los acontecimientos sociales "más importantes" de la Comunidad Autónoma.

Precisamente, ha destacado que detrás de cada uno de los galardonados hay "mucha preparación, trabajo y esfuerzo, además de esfuerzo", un punto en el que ha resaltado que el talento y la dedicación son "valores que hacen de Castilla y León una comunidad tan destacada como referente nacional e internacional en numerosos aspectos".

"Somos un referente en turismo gastronómico y enoturismo y también somos una potencia en turismo de naturaleza", ha subrayado el líder autonómico, quien ha puesto como ejemplo el premiado Castillo de Ponferrada, emblema del Camino de Santiago, con más de dos millones de visitas y una actividad cada vez más creciente.

Mañueco ha señalado que el sector agroalimentario factura más de 16.000 millones de euros y sostiene más de 44.500 empleos en la Comunidad. Además, las exportaciones de este sector han alcanzado un récord histórico, con 3.485 millones el año pasado, lo que supone un incremento del 64 por ciento desde 2018.

PROYECTARSE AL EXTERIOR

En este sentido, ha señalado que la Administración que lidera "está proyectando al exterior, como nunca, la excelente gastronomía castellanoleonesa a través de diferentes citas".

En la misma línea, el presidente de la Junta ha detallado que Castilla y León tiene la tercera industria agroalimentaria "más potente" de España con unas cifras de "vértigo". "Desde el Gobierno autonómico apostamos por apoyar la proyección y el atractivo de nuestra agroalimentación, no sólo en el ámbito nacional sino también en el internacional", ha añadido.

A este respecto, ha hecho referencia al refuerzo de 'Tierra de Sabor' para potenciar a la Comunidad como referente en la calidad alimentaria con novedades "tan importantes" como el patrocinio de la Selección Española de fútbol.

De igual manera, ha recordado que en el proyecto de Presupuestos para 2026 se plantea un crecimiento del once por ciento en la partida de inversión en la industria agroalimentaria, un sector "estratégico y de orgullo para todos".

Finalmente, Mañueco se ha dirigido a los asistentes a estos galardones para recalcar que Castilla y León está compuesta por gente a la que le "gusta brillar por su esfuerzo y estar siempre entre los mejores".

"Ya lo estamos con nuestra insuperable oferta alimentaria, enogastronómica y también turística y eso es gracias a todos vosotros, a los 14 premiados de la posada y a todas las personas de Castilla y León a las que hoy representáis", ha expresado.

Por su parte, el director de 'El Mundo de Castilla y León', Pablo Lago, ha asegurado que el objetivo del periodismo pasa por presentar la realidad para contarla desde la objetividad, "que no es otra cosa que la sinceridad humilde", porque la profesión periodística se ejerce "desde la constancia del oficio, pero también desde las convicciones de ser un elemento esencial en el engranaje de la vertebración social, democrática y territorial".

"PASIÓN Y SACRIFICIO"

El jurado de esta edición ha acordado conceder el Premio a Toda una Vida a Jesús Yllera, por su contribución al desarrollo de la DO Rueda.

En el ámbito provincial, el premio La Posada al Mejor Proyecto de Ávila ha recaído en Pan de Panes; en Burgos, el galardonado ha sido Bizcochos Noel; en León, el premio se ha otorgado al restaurante Casa Juan Andrés; en la provincia de Palencia este galardón ha sido para Bodegas Remigio Salas.

En esta categoría también se ha otorgado el premio al Mejor Proyecto de Salamanca al restaurante Oroviejo; en el caso de Segovia, el galardón provincial ha recaído en Jamones Monte Nevado; en Soria, el galardonado ha sido el restaurante La Lobita; en la provincia de Valladolid, este premio se ha concedido al Establecimiento gastronómico Dámaso; por último, en Zamora se ha otorgado al proyecto que representa el restaurante Cuzeo.

En al ámbito de las categorías generales, el premio a la Iniciativa Turística del Año ha recaído en el Castillo de Ponferrada, cuyo galardón ha sido recogido por el alcalde de la localidad, Marco Morala.

Asimismo, el galardón al Restaurante del Año se ha concedido al establecimiento gastronómico Lera, ubicado en la localidad zamorana de Castroverde de Campos, mientras que el premio a la Empresa Agroalimentaria del Año se ha otorgado a Dulces Galicia.

El último de los proyectos galardonados en las categórias generales ha sido para Carmelo Rodero por la Iniciativa Enológica del Año, que constituye un ejemplo de cómo el "amor por la tierra, la innovación y la fe en uno mismo pueden convertir un apellido en una marca de vino de prestigio".