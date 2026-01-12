Mañueco destaca la inversión de 15,7 millones en esta legislatura para mejorar infraestructuras sanitarias en Zamora

ZAMORA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el esfuerzo inversor del Ejecutivo autonómico para la mejora y la modernización de infraestructuras sanitarias en la provincia de Zamora, a lo que ha destinado más de 15,7 millones de euros en esta legislatura.

Un ejemplo de ese "compromiso para asegurar la calidad asistencial en el medio rural" ha sido la reforma integral del Centro de Salud Aliste, desde donde ha realizado estas declaraciones en el marco de una visita en la tarde de este lunes, 12 de enero.

La Junta de Castilla y León ha destinado un millón de euros para unas llevar a cabo las actuaciones en pro de unas "instalaciones más eficientes, modernas y accesibles", y "mejorar la atención a 4.500 personas de 13 municipios y 62 localidades de esta comarca".

En este contexto, Fernández Mañueco ha subrayado la apuesta de la Junta por la mejora del sistema sanitario y la modernización de la Atención Primaria en toda la Comunidad, "garantizando el confort y bienestar de los pacientes y el entorno de los profesionales sanitarios".

En la provincia de Zamora, en concreto, el Gobierno autonómico ha destinado esos 15,7 millones de euros a actuaciones en materia sanitaria, entre las que se incluyen el nuevo Centro de Salud de Parada del Molino, las mejoras en los Centros de Salud de Benavente y Puebla de Sanabria, la dotación de nuevas consultas en el Centro de Salud de Puerta Nueva, la reforma integral del Centro de Salud de Alcañices y el impulso de un nuevo Centro de Salud Virgen de la Concha en la capital zamorana, una vez se disponga de la parcela necesaria.