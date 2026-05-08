Mañueco destaca la "vocación de servicio" y "compromiso social" al servicio de las personas del Rotary Club

El presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un acto de la Academia Española de Estudios Históricos de Estomatología y Odontología en Salamanca - JCYL

SALAMANCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado la labor desarrollada por la Academia Española de Estudios Históricos de Estomatología y Odontología en la difusión y conservación del patrimonio científico e histórico vinculado a estas disciplinas, así como la "vocación de servicio" y el "compromiso social que siempre ha representado" el Rotary Club al servicio de las personas.

En estos términos se ha expresado el líder autonómico durante su intervención en el acto de presentación de la obra 'Historia de los Rotarios en España. 1920-1936' y entrega de distinciones de honor de la Academia Española de Estudios que ha tenido lugar este viernes en el Espacio Cultural Torre de los Anaya de Salamanca.

La Academia Española de Estudios Históricos de Estomatología y Odontología ha hecho entrega de sus distinciones honoríficas en un acto en el que el presidente del Ejecutivo autonómico ha recibido, en representación de la Junta, la Medalla de Oro y el diploma que le distingue como Socio de Honor de la Institución.

En este sentido, Mañueco ha felicitado a la Academia Española por la labor "tan importante" que realiza ya que en tiempos en los que la "inmediatez es algo que se reclama" defiende "algo imprescindible, que es el rigor, la reflexión, la memoria, la historia entendida como búsqueda de la verdad".

"Y eso hoy tiene un valor inmenso", ha expresado el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones, para después reconocer la visión de los profesionales sanitarios, porque es "clave" para una formación humanística y la conciencia de un importante papel en la sociedad.

Sobre la obra que se ha presentado, el presidente autonómico ha detallado que se trata de dos tomos que recoge la historia de los rotarios y está "llamada a convertirse en una herramienta útil y un instrumento fundamental" al ofrecer una "reflexión sosegada".

Precisamente, el presidente de la Junta ha vinculado esta idea con la "apuesta clara" por la sanidad, la educación, los servicios sociales y elementos vinculados con los servicio públicos imprescindibles.

"Una de las claves por el que se hace este reconocimiento a la Junta es por ese compromiso que tenemos con lo público. Tenemos una educación de primera y somos el sistema educativo mejor de España y estamos entre los diez mejores sistemas educativos del mundo desarrollado", ha reflexionado, al tiempo que ha puesto en valor la atención a las personas mayores y a los dependientes.