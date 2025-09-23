Mañueco se desvincula de la 'Trama Eólica" y cree que PSOE conlleva "incompetencia, mentira y negligencia"

PSOE arremete contra el presidente por la 'Trama eólica' y éste responde con alusiones a la "corrupción" de Sánchez y la gestión de las pulseras

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado este martes en el Pleno de las Cortes cualquier implicación personal o de su Ejecutivo en la denominada 'trama eólica' y ha advertido de que la gestión del PSOE conlleva "incompetencia, mentira y negligencia", un punto en el que se ha referido a la "corrupción" del presidente, Pedro Sánchez, y a la situación actual del Gobierno ante los "fallos" de las pulseras de protección a mujeres maltratadas.

En su intervención ante el Pleno de las Cortes, en respuesta a la pregunta planteada por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, quien ha iniciado su intervención con unos segundos de silencio para condenar el "genocidio" en Gaza, Mañueco ha insistido en respetar el proceso judicial sobre citada trama y que comenzó el lunes 15 de septiembre. "Ni yo ni ningún miembro de mi gobierno tenemos nada que ver en ese asunto, hablan de hechos de hace casi 20 años", ha señalado el presidente.

Mañueco ha insistido en el "respeto al proceso judicial" y en su "confianza en la decisión de los jueces", al tiempo que ha pedido al PSOE que "paren ya de extender la tinta de calamar para ocultar la corrupción que rodea a Sánchez en el Gobierno, en el partido y en su entorno familiar".

Ante estas palabras, la portavoz socialista, Patricia Gómez, ha acusado al presidente de la Junta de "esconderse" tras el respeto a los procedimientos judiciales para no dar explicaciones sobre la trama eólica, que ha calificado como "la mayor trama de corrupción que asola Castilla y León y que lleva el sello del Gobierno del Partido Popular"

Tras estas palabras de la socialista, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reprochado al Gobierno central su gestión en materia de Igualdad, un punto en el que ha lamentado que se hayan "comprado pulseras antimaltrato que no funcionan y que no protegen a las víctimas", un punto en el que se ha dirigido a la ministra de Igualdad y presidenta del PSOE de Castilla y León, Ana Redondo, para preguntarle cuántas mujeres habrían estado desprotegidas en la Comunidad.

Asimismo, Mañueco ha insistido en que la gestión del Partido Socialista se basa en "incompetencia, mentira y negligencia", críticas que, ha dicho, se extienden tanto al Gobierno central como a la forma de actuar de los socialistas si gobernasen en Castilla y León en áreas como sanidad, educación, servicios sociales o vivienda. "La incompetencia, mentira y negligencia es la forma de gestionar del Partido Socialista", ha concluido.

Por su parte, Patricia Gómez ha reprochado a Mañueco que, mientras en el caso de la 'trama eólica' evita pronunciarse, en otras ocasiones sí ha emitido valoraciones, "ha juzgado y ha sentenciado, incluso pidiendo responsabilidades". En este sentido, la portavoz socialista le ha interpelado directamente: "cuando los altos cargos del Partido Popular se repartían 75 millones en mordidas, ¿dónde estaba usted, señor Mañueco?".

Gómez ha recordado que la Fiscalía ha solicitado hasta 42 años de prisión para el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado y que la propia Comunidad llegó a ser conocida como "Sicilia y León" por las denuncias empresariales vinculadas a las prácticas de la Consejería de Economía.

Además, la dirigente socialista ha recordado que, en aquel momento, Fernández Mañueco formaba parte de el Gobierno autonómico del PP, al tiempo que ha apuntado al papel de Fernández Mañueco como presidente del Comité de Ética y Garantías, etapa en la que, como ha recordado, "se destaparon casos como Gürtel, Púnica, Lezo, Portillo o la propia 'trama eólica'"."Usted calla porque tiene mucho que ocultar", ha señalado.

Finalmente, la portavoz socialista ha cerrado su intervención con la acusación al PP de dejar como "legado" en Castilla y León "corrupción, incompetencia, cobardía y soberbia" tras casi cuatro décadas en el Gobierno autonómico y ha advertido al presidente de que "los castellanos y leoneses se merecen algo mucho mejor y lo van a tener el próximo 15 de marzo con un gobierno socialista".