Mañueco ensalza el renovado recorrido de '+Ieronimus' en la Catedral de Salamanca: "Es una experiencia mágica"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado hoy, en la Catedral de Salamanca, el renovado recorrido de 'Ieronimus', denominado desde este momento como '+Ieronimus' - JCYL

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha ensalzado el renovado recorrido de '+Ieronimus' en la Catedral de Salamanca tras las obras de mejora y ampliación realizadas, una "experiencia mágica" que permite disfrutar de la belleza patrimonial, arquitectónica y artística del templo catedralicio.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha visitado este sábado el renovado recorrido de 'Ieronimus', denominado desde este momento como '+Ieronimus', tras las obras de mejora y ampliación realizadas, que refuerzan una de las propuestas "más exitosas y consolidadas" de la oferta cultural y turística de la capital salmantina.

Precisamente, Mañueco ha señalado que además de permitir conocer los recursos patrimoniales y arquitectónicos de la Catedral de Salamanca, el recorrido ofrece unas vistas "fantásticas de la ciudad desde un lugar privilegiado".