Mañueco espera que Puente asuma su responsabilidad y cree que nunca antes ha estado tan en riesgo los servicios públicos

VALLADOLID/MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, espera que el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, diga "la verdad" en su comparecencia prevista para este martes y asuma su responsabilidad porque "la mala gestión pone en riesgo la vida de las personas".

Fernández Mañueco, en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, ha asegurado que "nunca" se habían puesto "en riesgo los servicios públicos" como con Pedro Sánchez, y así se ha referido a "accidentes ferroviarios, médicos en huelga y pulseras antimaltrato que no funcionan".

Por ello, el presidente de la Junta y del PP en Castilla y León espera que Puente "diga la verdad, aunque le cueste, y que asuma sus responsabilidades" porque "la mala gestión pone en riesgo la vida de las personas".

"Óscar Puente debe asumir sus responsabilidades y si no, es Pedro Sánchez el que debe asumir su responsabilidad y tomar una decisión en este sentido", ha insistido Fernández Mañueco, quien ha apuntado que el actual Gobierno gobierno "ha demostrad, que es incapaz de gestionar con eficacia los servicios públicos".

Alfonso Fernández Mañueco ha transmitido también sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente de Urda (Toledo) además de desear una "pronta recuperación" de todos los heridos y reconocer y poner en valor eñ trabajo de los servicios de emergencia.

Asimismo, el presidente autonómico ha avanzado que en las próximas elecciones del 29 de noviembre, "habrá cambio político" porque lo que necesita España es un gobierno que sea responsable en la gestión de las infraestructuras, que sea eficaz en facilitar vivienda a los jóvenes y que sea solvente bajando los impuestos y gestionando con eficacia" y por es "necesario ungobierno de Alberto Núñez Feijóo".