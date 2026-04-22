Mañueco felicita a Guardiola por su investidura y desea lo mejor a la presidenta extremeña en su nueva etapa

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado a María Guardiola tras ser investida este miércoles como presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor del PP y de Vox.

A través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' Fernández Mañueco ha dado la enhorabuena a María Guardiola que tomará posesión de su cargo este viernes, 24 de abril, en un acto en el Anfiteatro Romano de Mérida.

Alfonso Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León y Extremadura son dos comunidades "vecinas y hermanas" y ha deseado a la política extremeña "lo mejor" en su nueva etapa al frente de la Junta de Extremadura.

María Guardiola ha obtenido este miércoles el voto a favor de 40 diputados --29 del PP y 11 de Vox--, mientras que los 25 restantes --18 del PSOE y 7 de Unidas por Extremadura--, han votado en contra.

El apoyo de Vox a María Guardiola se ha producido después de que ambas formaciones firmaran un acuerdo de gobierno el pasado jueves, para la formación de un gobierno en coalición, por el que Vox ostentará la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además del senador autonómico.