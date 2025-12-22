Mañueco felicita a Guardiola por su "victoria incontestable", pide "dejarla negociar" y destaca el "desplome" del PSOE

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado este lunes a la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, por su "victoria incontestable" en las elecciones autonómicas, al tiempo que ha defendido que "hay que dejarla negociar" para formar Gobierno tras el "desplome absoluto de la izquierda" y los "peores resultados históricos del PSOE".

A su llegada a la reunión de la Junta Directiva del PP, convocada para analizar los resultados en Extremadura, Mañueco se ha referido a la situación de Castilla y León y ha recalcado que agotará la legislatura y que los comicios autonómicos se celebrarán "en el mes de marzo, cuando corresponde".

"Lo que ahora toca es respetar a María Guardiola y su trabajo", ha defendido, a lo que ha añadido: "Cada territorio tiene sus propias peculiaridades y ella ha dejado claro que va a dialogar; por tanto, hay que dejarla que haga su labor", ha señalado.

El presidente de Castilla y León ha insistido en que el PP ha logrado una "victoria incontestable" en Extremadura, fruto del "liderazgo y compromiso" de Guardiola, al tiempo que ha destacado que "la ciudadanía ha castigado de forma contundente al Partido Socialista y a toda la izquierda".

En cuanto a la situación política en Castilla y León, Mañueco ha reiterado que "desde el primer día" su intención ha sido "agotar la legislatura", por lo que las elecciones autonómicas "serán cuando corresponde, en marzo de 2026". Ha destacado además el "balance muy positivo" de gestión del Ejecutivo autonómico, que, según ha defendido, sitúa a Castilla y León entre las comunidades "a la cabeza en servicios públicos".

"Nos presentamos con un balance de gestión muy positivo y con un proyecto de futuro que encaja con las personas de Castilla y León. Vamos a por la victoria", ha concluido.