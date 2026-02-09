Mañueco felicita a Sánchez Santiago y destaca la "extensa y magnífica obra" del poeta y novelista zamorano

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado la enhorabuena a Tomás Sánchez Santiago, que ha sido distinguido este lunes como Premio Castilla y León de Las Letras en su edición correspondiente a 2025.

Fernández Mañueco se ha hecho eco del galardón concedido este lunes al poeta, novelista y ensayista zamorano de quien el jurado ha valorado su compromiso ético y crítico junto a su "mirada humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño".

A través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X', Fernández Mañueco ha destacado la "extensa y magnífica obra" del escritor zamorano a quien se ha referido además como un referente y un orgullo para Castilla y León.