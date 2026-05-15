Mañueco hace de guía al expresidente del gobierno José María Aznar en una visita privada a Salamanca

José María Aznar y Ana Botella visitan Salamanca a compañados por Alfonso Fernández Mañueco y su esposa - MANUEL LAYA - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ejercido este viernes de anfitrión y guía del expresidente del Gobierno José María Aznar durante una visita privada a Salamanca con motivo del puente de San Isidro.

Mañueco y Aznar ha mantenido un encuentro con miembros del PP de Salamanca en un hotel de la ciudad, antes de iniciar un recorrido por varios enclaves históricos de la capital salmantina.

Tras la reunión, ambos se han dirigido hasta el Convento de San Esteban en un paseo a través del casco histórico, donde han sido recibidos por el prior, para posteriormente continuar la visita hasta la Catedral. Allí han sido recibidos por el deán, quien les ha hecho una visita privada.

La visita del expresidente del Gobierno no ha pasado desapercibida, ya que a la entrada del templo catedralicio una señora ha gritado '¡Aznar, eres muy guapo. Viva el PP!'.