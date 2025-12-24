Mañueco hace suya la reflexión del Rey sobre convivencia y señala que en CyL se apuesta "por la política de los hechos"

VALLADOLID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho suya la reflexión del Rey Felipe VI sobre cuidar la convivencia lanzada en su tradicional mensaje de Nochebuena, y ha defendido que en la Comunidad se apuesta "por la política de hechos, alejada del ruido".

A través de un mensaje publicado en la red social X, Mañueco ha insistido en el mensaje de Felipe VI en el que ha subrayado que "la convivencia no se hereda, se cuida cada día", al tiempo que ha apelado a fortalecer el proyecto común de país "con confianza, diálogo y respeto".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha acompañado su publicación con la etiqueta #CastillayLeón y ha aprovechado la ocasión para desear una "Feliz Nochebuena" a los ciudadanos de la Comunidad.