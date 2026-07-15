Mañueco, en el homenaje a García Carnero: "Me quedo con su compromiso"

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. - Carlos Luján - Europa Press

ZAMORA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este miércoles en el homenaje organizado por el PP a Dionisio García Carnero, quien fuera dirigente de la formación en la provincia de Zamora y parlamentario nacional durante varias legislaturas. El acto se ha celebrado en la localidad natal del político fallecido en 2025, Friera de Valverde.

"Me quedo con su compromiso", ha señalado Mañueco, que ha recalcado también que García Carnero era "muy buena gente" y una persona que dejó "muchas enseñanzas", tanto en la política como en su desempeño profesional como docente.

En esa línea, Mañueco ha asegurado que muchos de los presentes le debían parte de su trayectoria a García Carnero. Entre ellos, quien fuera número tres del PP a nivel nacional, Fernando Martínez-Maíllo, también presente en el acto y al que el presidente de los populares de Castilla y León ha citado expresamente.

Mañueco ha enumerado también algunas de las vivencias que guarda de su relación con García Carnero y ha puesto en valor igualmente su labor interna en el partido, aunque quizá la parte más mediática tiene que ver con su vinculación con Iberoamérica: "Era una institución que representaba a España entera", ha indicado el mandatario salmantino.

En ese sentido, Fernández Mañueco ha recalcado que García Carnero "luchó mucho por la democracia y por la libertad" en los países latinoamericanos, y ha apuntado que el político de Friera de Valverde "estaba volcado" en esas tareas durante su etapa como parlamentario nacional.

"Nos ha dejado un ejemplo muy grande y se nos marchó antes de tiempo", ha lamentado, además, Mañueco, que ha tenido unas palabras de cariño para la familia y que ha pedido que se recuerde "al Dionisio de esa sonrisa de hombre de esta tierra, de hombre sincero y de hombre cabal".