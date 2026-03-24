Mañueco inicia este miércoles con Vox sus reuniones para encaminar la legislatura y el jueves se cita con el resto

Archivo - Vista exterior de la sede de las Cortes de Castilla y León - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, inicia este miércoles 25 de marzo su ronda de contactos tras los resultados de las elecciones del pasado domingo, así, el primer encuentro será con Vox, mientras que con los representantes del resto de partidos con representación en las Cortes se reunirá el jueves.

Según han informado a Europa Press fuentes del PP, el presidente del partido ha convocado a todos los partidos para participar en la primera ronda de diálogo con el fin de avanzar en la formación de gobierno y la conformación de las Cortes de cara al inicio de la XII legislatura con la vista puesta en el próximo 14 de abril, fecha en la que se celebrará el Pleno de Constitución de las Cortes.

"Ahora más que nunca, a cada uno de nosotros nos corresponde, desde nuestras responsabilidades, responder a las demandas de la sociedad y poner nuestro esfuerzo y dedicación al servicio de los castellanos y leoneses", ha señalado el presidente en la convocatoria enviada a los candidatos a la Presidencia de la Junta de cada partido con representación en las Cortes.

Estas primeras reuniones comenzarán este miércoles, a las 11.00 horas, con Vox. El jueves serán los encuentros con Soria Ya a las 11.00 horas, Por Ávila a las 12.30, UPL a las 16.00 y PSOE a las 17.30 horas.

Las citas de Mañueco con Carlos Pollán (Vox); Ángel Ceña (Soria Ya); Pedro Pascual (Por Ávila); Alicia Gallego (UPL) y Carlos Martínez (PSOE) se celebrarán en la sede de las Cortes de Castilla y León.

PRESENSIONES

Así, Mañueco avanzó en la Junta Directiva del PP celebrada el pasado viernes que trabajará en pactos cuya base sea su programa electoral, ésta será la guía que marque su pretensión de lograr un gobierno "estable" y libre de "espantadas y bloqueos".

En ese foro el presidente en funciones anunció que acudirá a las reuniones acompañado por Francisco Vázquez, Isabel Blanco y Carlos Fernández Carriedo e insistió en que el objetivo básico será alcanzar un acuerdo que se centre en las competencias de Castilla y León para gestionar los servicios públicos y apuntalar el crecimiento económico para posicionar a la autonomía "entre las tres mejores de España para vivir".

Para Fernández Mañueco su responsabilidad ahora es construir una "alternativa" al 'Sanchismo', por lo que aseguró que el PP, como fuerza ganadora, liderará el diálogo con todos los partidos con representación en las Cortes pese a reiterar que "no habrá pacto de Gobierno con el PSOE".

"Tenemos la responsabilidad articular un gobierno estable y eficaz que se asiente en pilares firmes y que esté libre de amenazas de bloqueos, de espantadas o de emociones de censura", reseñó, tras lo que ha manifestado su interés en que esta legislatura sea el PP el que presida las Cortes tras ceder el parlamento a sus socios de Gobierno en las dos pasadas legislaturas --primero a Ciudadanos y después a Vox--.

Por su parte, el candidato de Vox, Carlos Pollán, ha insistido en los días posteriores a las elecciones en que su partido quiere entrar en el próximo Gobierno de Castilla y León "para gobernar". Así ha asegurado que Vox mantiene la "mano tendida" al Partido Popular.

Carlos Pollán se ha mostrado a la expectativa de ver con qué Partido Popular se encontrará en la reunión de este miércoles, si el PP de Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a gobernar en solitario, a presidir las Cortes y a gobernar con su programa, o el PP de Alberto Núñez Feijóo, que pide a Vox que entre en los gobiernos.

"La realidad es tozuda y los datos son tozudos", señaló Carlos Pollán, que explicó que acudirá a la reunión con la "tranquilidad" del resultado electoral de Vox --14 procuradores-- y a la espera de lo que pueda salir de ese primer encuentro para el que pide seriedad y "medidas concretas, con plazos de ejecución y con garantías para realizarlas".

Por su parte, el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha garantizado que asistirá al encuentro al que le ha convocado Mañueco pese a que éste ha insistido en no pactar con el 'Sanchismo'. No obstante, ha considerado que este pacto se cerrará entre los líderes nacionales de PP y Vox.

Así, el socialista ha asegurado que irá a la cita prevista para el jueves a las 17.30 por responsabilidad y para poner sobre la mesa la realidad de Castilla y León que, según ha lamentado, no es la de la "ensoñación" del presidente del PP, a quien ha señalado como el único que no se ha dado cuenta de los resultados electorales del pasado 15 de marzo.

"Alguien le tiene que decir al emperador que va en pelotas", zanjó Martínez en una comparecencia ante los medios, al tiempo que lamentó que Fernández Mañueco no se haya enterado de que Vox no le va a ceder el Gobierno.