Mañueco lamenta el fallecimiento de Fernández Vara, una "gran persona siempre comprometida con su tierra"

Archivo - El exmandatario extremeño Guillermo Fernández Vara junto a Alfonso Fernández Mañueco.
Archivo - El exmandatario extremeño Guillermo Fernández Vara junto a Alfonso Fernández Mañueco. - @ALFERMA1 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 5 octubre 2025 10:19

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del exmandatario extremeño Guillermo Fernández Vara, a quien ha recordado como una "gran persona, siempre comprometida con su tierra".

En una publicación en la red social 'X', recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que compartió "años de trabajo y diálogo" con el expresidente de la Junta de Extremadura.

Asimismo, ha mandado su "más sentido cariño y pésame" a la familia, amigos y compañeros de Fernández Vara.

Contador