Mañueco lamenta el fallecimiento de Luis Martín, "figura clave" para entender el folclore: "CyL pierde un referente"

El Ayuntamiento de Segovia expresa su pesar por el fallecimiento de Luis Martín, miembro del Nuevo Mester de Juglaría.
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 15 noviembre 2025 12:04

   VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Junta ha expresado su pésame por el fallecimiento de Luis Martín Díez, uno de los integrantes y alma mater del grupo segoviano Nuevo Mester de Juglaría, una "figura clave" para entender el folclore castellano.

   Gracias a su investigación y al legado del Nuevo Mester, la música tradicional e historia de Castilla y León "siguen muy vivas", ha expresado el líder autonómico a través de un mensaje en 'X' del que se hace eco Europa Press.

   En este sentido, ha señalado que Segovia y Castilla y León "pierden a un referente" y ha trasladado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

