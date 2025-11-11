Mañueco lamenta que PSOE y Vox compartan el objetivo de "torpedear" los PGC y pongan "zancadillas" al futuro de CyL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press

Hace un balance positivo de la Junta en la actual legislatura, con una gestión "útil y eficaz"

PONFERRADA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado este martes que PSOE y Vox compartan el objetivo de "torpedear" los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) y pongan "zancadillas" al futuro de la Comunidad.

"Van juntos, de la mano, poniendo palos en las ruedas y también poniendo zancadillas al futuro de nuestra tierra. Fingen estar enfrentados, pero acaban siempre unidos atacando al Partido Popular, votando lo mismo y usando la misma táctica", ha concretado.

En este sentido, ha expresado que el PSOE tiene el interés de "sostener" los "despropósitos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que Vox tiene el interés de "atacar" al PP. "Los dos, aunque tienen intereses distintos, comparten el mismo objetivo, torpedear los presupuestos y, por tanto, torpedear el futuro de nuestra tierra", ha insistido.

Al respecto, ha asegurado que el PP no lo consentirá. "Si no es ahora, será en las urnas en el mes de marzo. Ahí nos veremos, en un sitio o en otro", ha apostillado.

Al mismo tiempo, ha apuntado que ya se verá qué ocurre en el debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad. "Veremos si actúan con responsabilidad o están pensando en sus intereses partidistas", ha agregado.

EL PRIMER PASO "REAL"

Mañueco ha destacado que el PP está liderando la transformación de Castilla y León para ello ya ha dado el primer paso "real" con los presupuestos de la Comunidad, que no suponen un trámite administrativo "normal", sino que son la expresión de la citada "ambición colectiva".

Al respecto, ha puntualizado que cada inversión de los PGC está pensada para hacer de Castilla y León una de las mejores autonomías "para vivir, para trabajar y para formar una familia".

El líder autonómico del PP ha realizado un balance positivo de la actual legislatura al frente de la Junta, con una gestión "útil y eficaz", un periodo en el que se han dado "pasos de gigante". "Podemos presumir y sacar pecho por la gestión del Gobierno de la Junta de Castilla y León", ha apuntado y ha propuesto al PP al frente del Gobierno autonómico como fuerza política capaz de ofrecer "algo distinto" y "dignificar" la esencia de gobernar.

TRABAJO "SERENO"

El PP en la Junta, ha argumentado, cree en el trabajo "sereno" frente a otros que viven "muy cómodos en el conflicto permanente alimentando ese ruido" y ha reiterado la intención del partido al que representa de colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas del país. "Os quiero garantizar que en Castilla y León estaremos entre las tres mejores comunidades de España; no porque lo digamos nosotros, sino porque lo haremos posible todos juntos", ha señalado.

Igualmente, ha indicado que "la buena política" es la que "huye del ruido y huye de los muros" y defiende "con firmeza" a la gente, centrándose en la gestión de sus intereses y "alejada siempre de todos los radicalismos".

Mañueco se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), durante la clausura de un acto con alcaldes y portavoces del PP de El Bierzo, junto al presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez Quiñones y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala.