Mañueco llama al Grupo Mixto a sacar adelante los presupuestos que necesitan las personas de CyL

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento este martes a los cuatro partidos que integran el Grupo Mixto --Podemos-Equo, UPL, Vox y Por Ávila-- a sacar adelante los presupuestos de la Comunidad --se mantienen prorrogadas las cuentas de 2018-- para cubrir las necesidades de las personas.

"Tendrá que decir el presupuesto o quiere que los firmemos a ciegas", ha respondido en tono irónico el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Podemos, Pablo Fernández, que ha acusado a Fernández Mañueco de vivir en Narnia o en la película del Mago de Oz para, a renglón seguido, cargar contra su "pachorra pesebrera" para defender que está todo en orden.

"A mí me hace gracia", ha confesado el presidente quien, tras defender que el diálogo lleva a los acuerdos y llamar a derribar muros y trincheras, ha augurado que si la Junta presenta antes el proyecto de Presupuestos tanto Podemos como el PSOE pondrían como "excusa" para no apoyarlo que no han podido hacer sugerencias o aportaciones.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, se ha mostrado más partidario de los pactos y de los acuerdos y ha asegurado a este respecto que la formación abulense es "sinónimo de cambio".