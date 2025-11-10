Mañueco llama al PP a reforzar su mensaje para "presumir de gestión en cada rincón" de la comunidad

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (segundo por la izquierda), en la Junta Directiva del PP de Palencia. - PP CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha animado este lunes a sus compañeros de formación a reforzar su mensaje para "presumir de gestión en cada rincón de esta tierra" y les ha reclamado su "implicación activa" para que el proyecto del PP castellanoyleonés sea un éxito.

Fernández Mañueco ha clausurado este lunes la Junta Directiva del PP de Palencia junto a la presidenta de la formación provincial, Ángeles Armisén, en un acto en el que se ha proyectado el vídeo de la campaña del partido en Castilla y León 'Menos ruido y más nueces'.

El mensaje del PP gira en torno al compromiso de que Castilla y León "estará entre las tres mejores comunidades autónomas" de España "para vivir, para formar una familia, para trabajar".

Fernández Mañueco se ha mostrado seguro de que el PP va a cumplir y ha dado su palabra para ello, pero ha apuntado que tienen que "reforzar el mensaje para presumir de gestión en cada rincón de esta tierra, para que el éxito de este proyecto". Para ello, ha apostillado, es "imprescindible" la "implicación activa" del partido.

"Vosotros sabéis perfectamente qué es lo que hay que hacer. No os tengo que decir nada, porque tenéis una experiencia más que justificada", ha enfatizado, en referencia a "cada cargo público, cada alcalde, cada diputado provincial".

"Que se escuche nuestra voz con nitidez en todas las casas, en todas las plazas, en todos los lugares de Palencia. Eso es lo que os pido. Os pido que os mojéis, os pido que os mováis a base de bien, todos sin excepción, porque el éxito depende de todos nosotros", ha añadido.

En referencia a la provincia palentina, ha recordado las inversiones que incluye el proyecto de Presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2026 que asegura que recoge un incremento del 70 por ciento en inversiones, con un total de más de 151 millones de euros para, entre otras cosas, continuar con las obras del Hospital Río Carrión, para culminar la unidad satélite de radioterapia o para el centro de Salud de Venta de Baños.

Además, ha mencionado inversiones en centros educativos como el Jorge Manrique en la capital, o los de Osorno, Venta de Baños y Dueñas. También se ha referido a la Escuela de Arte así como a "importantes inversiones" en el polígono de Villamuriel, en Dueñas, en Grijota y en los proyectos para startups tecnológicas de Incubatec en Magaz de Pisuerga.