Mañueco llama a recordar "a quienes ya no están" en el Día de los Santos y envía su cariño a los afectados de Urda

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, atiende a los medios de comunicación durante un acto. - Manuel Ángel Laya - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a recordar "a quienes ya no están" en este Día de Todos los Santos, en el que también ha enviado su "cariño" a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"En este Día de Todos los Santos recordamos a quienes ya no están, pero siguen formando parte de nuestras vidas. Un día para estar en familia, compartir recuerdos y sentir cerca a esas personas que echamos de menos", ha escrito en una publicación en su perfil de la red social 'X'.

Asimismo, ha subrayado que en esta jornada su pensamiento está, "de manera especial", con las familias víctimas del accidente de Urda. "Todo mi cariño para ellas", ha aseverado el presidente de la Junta.