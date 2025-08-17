Mañueco pedirá a Sánchez el "refuerzo inmediato" del Ejército y del Mecanismo Europeo para combatir los incendios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ofrece una rueda de prensa tras la reunión con miembros del Ejecutivo autonómico, a 13 de agosto de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reiterará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su encuentro este domingo en Villablino (León), el "refuerzo inmediato" con medios del Ejército y del Mecanismo Europeo para luchar contra los incendios.

"En estas circunstancias excepcionales que vive España necesitamos todos los esfuerzos del Ejército, necesitamos todos los esfuerzos del mecanismo de colaboración europea", ha señalado Fernández Mañueco de forma previa a su encuentro con Sánchez en el marco de la visita de este a zonas afectadas por el fuego en Villablino.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha incidido en que pedirá esto al presidente del Gobierno ante las "circunstancias absolutamente excepcionales" de los incendios, "mucha temperatura, mucha sequedad, muchísimo viento, muchísimos incendios y también muchísimos incendiarios".

Asimismo, Fernández Mañueco reclamará a Sánchez que "haya entendimiento y no enfrentamientos políticos", que es lo que "exigen los ciudadanos" en el marco de la actual oleada de incendios.