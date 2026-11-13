Mañueco pide acudir a las urnas masivamente para poner fin "al peor gobierno de la democracia"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto de campaña en Palencia - PP

PALENCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento a toda la militancia para acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre con el objetivo de poner fin al "peor gobierno de la democracia".

Mañueco se ha referido a la cita electoral como "la más decisiva en los últimos años" y ha pedido buscar el voto "en cada pueblo y en cada calle". En este sentido, ha incidido en no dar nada por hecho. "Hay que ir a votar, porque es la única encuesta que vale", ha expresado.

El líder 'popular' ha participado en la capital palentina en un acto electoral en el que ha compartido tribuna con los candidatos al Congreso y al Senado por la provincia: Milagros Marcos y Roberto Martín, así como con la presidenta del PP provincial, Ángeles Armisén.

Los cuatro han coincidido en la importancia de participar en la cita electoral para promover el "cambio necesario" y poner fin "al peor gobierno de la democracia".

El también presidente de la Junta ha remarcado que el problema del país es Pedro Sánchez y en la necesidad de un buen gobierno que gestione con eficacia.

Así, se ha referido al candidato a presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, como el "garante" de que España vuelva a funcionar, porque representa certidumbre, confianza, seguridad y futuro.

"En estas selecciones, lo difícil es el día después, cuando haya que buscar soluciones de futuro para que España vuelva a funcionar", ha señalado antes de referirse a la necesidad de dar respuesta a problemas como la vivienda, la sanidad o las pensiones, de las que ha asegurado quedarán garantizadas en los Presupuestos Generales del Estado, en caso del llegar a la Moncloa.

Mañueco también ha hablado de reducir los impuestos para "ayudar a las familias a llegar a fin de mes" y del sector primario y la importancia de negociar la PAC en Bruselas y apoyar la modernización del campo para que un agricultor español "pueda competir en igualdad con otros países", ha apostillado.

"La incompetente y nefasta gestión arriesga seguridad de las personas: de los viajeros en el tren y las víctimas de maltrato", ha apuntado a la vez que ha lamentado que Ana Redondo y Oscar Puente siguen encabezando las papeletas en Valladolid.