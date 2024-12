Mañueco pide celebrar el Día de la Comunidad desde la libertad y desde el "respeto profundo"

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento este martes a celebrar el Día de la Comunidad, que se conmemora el 23 de abril, desde la libertad y desde el "respeto profundo".

"El que quiera participar que participe y el que no quiera participar que no participe, cada uno puede celebrarla como quiera", ha reconocido Fernández Mañueco que ha defendido la apuesta de la Junta por llevar los actos de la Comunidad "a todos los rincones" de Castilla y León, una decisión que, según ha pedido, "no le tiene que parecer mal a nadie".

"Todos debemos respetar a quien piensa de manera diferente, sin insultos, sin discriminación, sin calificaciones personales...", ha explicado el presidente de la Junta en su cara a cara con el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, que ha preguntado a Fernández Mañueco si considera que los leoneses son "gente agresiva y violenta", cuestión que ha afeado el presidente. "Ninguna idea por muy noble que sea sirve para justificar ningún tipo de violencia", ha aclarado al respecto.

Por su parte, Santos se ha mostrado "verdaderamente sorprendido e inquieto" por "las palabras tan desafortunadas" del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriero, tras solicitar amparo al delegado del Gobierno, en lo que el leonesista ha considerado una petición para que permita a la Junta "meterse en la casa de los leoneses a hacer no sé qué celebración a través de una Fundación que ha sido rechazada por la mayoría parlamentaria de las Cortes".

Santos ha saludado a los miembros que organizaron la última manifestación el 23 de abril en León, presentes en la tribuna de invitados de la que han sido desalojados al final de la pregunta tras enseñar una camiseta en la que se leía 'Lexit', y ha preguntado al presidente de la Junta si celebrar estas manifestaciones supone para él algún problema.

El leonesista ha reprochado a Fernández Mañueco que defienda siempre sus derechos mientras los demás tienen deberes. "Nosotros de lo poco que aún conservamos es el derecho a manifestarnos y a demostrar nuestra desaprobación con este marco territorial y con sus fiestas impostadas", ha aclarado Santos que ha advertido a la Junta de que saldrán a la calle "con más fuerza y energía" cada vez que la Junta trate de imponer actividades.

Por otro lado, Fernández Mañueco ha aprovechado su respuesta a Santos para anunciar la aprobación "en los próximos días" del Plan Industrial de Villadangos que, según ha explicado, va a permitir que se asienten empresas, que se creen oportunidades "y que haya empleo en León y en toda la provincia". "Usted siempre viene a este pleno en negativo y yo siempre veo a León en positivo", ha concluido.