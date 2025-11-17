Mañueco pide a los grupos que retiren la enmienda a la totalidad y apela al diálogo: "Todas las voces cuentan"

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado este lunes a los grupos parlamentarios a continuar la negociación de los Presupuestos autonómicos de 2026 y a retirar la enmienda a la totalidad presentada, al considerar que "no existen motivos que la justifiquen".

En una declaración institucional, el jefe del Ejecutivo autonómico ha apelado a la "voluntad de diálogo y entendimiento" con el fin de permitir la tramitación del proyecto de ley y avanzar en su aprobación, un punto en el que ha pedido sustituir las enmiendas a la totalidad por enmiendas parciales al articulado, para facilitar el estudio de las propuestas de cada grupo y favorecer el acuerdo.

Así, el presidente ha valorado las aportaciones realizadas en los primeros contactos mantenidos con las distintas fuerzas políticas y ha subrayado que aún existe margen para lograr entendimientos que permitan aprobar las cuentas, que ha calificado como "los Presupuestos más altos de la historia de Castilla y León".

De este modo, Mañueco ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha reclamado que las formaciones con representación en las Cortes actúen "pensando en las personas de Castilla y León", y que dejen a un lado los intereses partidistas o los cálculos a corto plazo.

"Podemos encontrar puntos de entendimiento, todas las voces cuentan, todas las provincias cuentan, Castilla y León es más fuerte cuando escucha a todos y cuando cada territorio siente que forma parte de un proyecto compartido", ha defendido el presidente en su declaración institucional.

De este modo, Mañueco ha insistido en que la Junta ha cumplido con su obligación de presentar unos presupuestos, al tiempo que ha reconocido que existen diferencias con los grupos pero, a su juicio, no existen "razones de peso" para una enmienda a la totalidad que supondría "paralizar los presupuestos".

"Insto a todas las formaciones a retirarlas y a continuar la negociación durante la fase de enmiendas parciales al articulado, quiero hacer una invitación clara, pongamos a los ciudadanos y sus intereses en el centro de nuestras prioridades, dejemos a un lado los electoralismos, los cálculos cortoplacistas y los juegos partidistas que nada aportan", ha zanjado.