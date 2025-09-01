Mañueco pide a la oposición "propuestas creíbles" y no "obsesionarse" con el adelanto electoral: "Serán en marzo"

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado a la oposición "propuestas creíbles y sensatas" para afrontar la crisis provocada por la oleada de incendios, al tiempo que ha zanjado cualquier duda ante el "tufillo" sobre el adelanto electoral.

"Durante tres años y medio me vienen diciendo que si voy a anticipar elecciones y yo siempre he contestado lo mismo. Las elecciones van a ser en marzo del año que viene, en marzo del 2026", ha zanjado durante su intervención en Espejo Público.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha repetido las líneas que marcaron su discurso del pasado viernes durante su comparecencia en las Cortes. Así, ha incidido en que las circunstancias metereológicas que ha vivido estos días la Comunidad han sido "inéditas", para respaldar el operativo pese a las críticas de los bomberos forestales.

En este sentido ha recordado que se han mejorado sus condiciones laborales, que se ha reforzado la inversión en prevención y que, cuando la temporada de incendios termine, invitará a un análisis "sosegado y sereno" sobre la situación.

De ahí que haya vuelto a insistir en que se reunirá con sindicatos, trabajadores, empresarios, alcaldes de los municipios afectados, propietarios de montes para ver cuáles son sus "necesidades" para "mejorar de cara al futuro".

Mañueco, que ha admitido que, aunque "cualquier crisis de esta naturaleza, por definición, es imperfecta", ha puesto "toda la carne en el asador". "Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano en estos momentos. Igual que lo hicimos en el año 2022 y aprendimos. Y ahora tenemos, un operativo que empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre. Hemos incrementado la prevención, los medios aéreos y terrestres, el carácter público del operativo, los recursos. Sacaremos conclusiones para ver cómo podemos mejorar. Pero le voy a decir, lo que hemos vivido en el año 2025 en España, no se había vivido antes", ha recalcado.

RIFIRRAFE POLÍTICO

En este punto, y al ser preguntado por las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, en las que calificaba de "pirómana" a la directora de la Agencia de Protección Civil, Virginia Barcones, Mañueco ha respondido que no le gustaban, como tampoco las que realizó "un diputado nacional del Partido Socialista al presidente de la Diputación Provincial de Salamanca".

"No me gusta", ha reiterado para insistir en que prefiere huir del rifirrafe político. "Yo estoy aquí para resolver los problemas de la gente y en estos momentos lo que quiere la gente no es una discusión ni una confrontación entre Administraciones, todo lo contrario. Llevamos el día 20 un acuerdo para dar las ayudas a los afectados. Ya se han pagado, como he dicho antes, más de 8 millones de euros. La próxima semana llevaremos otra cantidad muy importante y así seguiremos porque lo queremos hacer de manera amplia, de manera ágil y, sobre todo, comprometida con todas aquellas dificultades", ha señalado.

De ahí que haya vuelto a encuadrar en la normalidad la petición de medios al presidente del Gobierno poco después de haber dicho que el operativo era suficiente para volver a incidir en que las circunstancias que rodearon esos días a los incendios eran "excepcionales".

Por último, se ha comprometido a "trabajar" para que la recuperación sea un "rayo de esperanza para toda la provincia de León, para la comunidad autónoma" y ser "ejemplo en España y en Europa".