Mañueco pide pasar página "de la peor etapa de la Democracia" y apostar por el "proyecto ilusionante" de Feijóo

Alfonso Fernández Mañueco en su vídeo electoral para el 29N - ALFERMA1/X

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado este jueves a pasar página "de la peor etapa de la Democracia" española, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha animado a "votar en libertad" y a apostar por el "proyecto ilusionante" que encarna el presidente nacional el PP, Alberto Núñez Feijóo.

Así se ha pronunciado Fernández Mañueco a preguntas de los periodistas antes de participar este jueves en Madrid en la Junta Directiva del PP convocada para movilizar al partido ante las generales del 29 de noviembre y para aprobar el equipo de campaña.

"Por fin a los españoles se nos da la posibilidad de votar", ha exclamado el presidente autonómico del PP que ha reivindicado el "proyecto serio, solvente y de sentido de Estado" de Alberto Núñez Feijóo que, según ha incidido, está preocupado de los problemas reales de la gente, entre los que ha citado el empleo, la vivienda, los costes energéticos y la seguridad ciudadana.

En este sentido, el presidente del PP de Castilla y León ha comprometido que su formación va a trabajar por la reconstrucción de España y por devolver la autoestima a los españoles, a lo que ha añadido la necesidad de garantizar la igualdad real entre todos y de devolver la confianza en las instituciones.

"Por fin vamos a poder votar", ha reiterado Fernández Mañueco que preguntado sobre el sistema de voto por correo es garantista ha zanjado: "Cuantas más garantías demos para que la gente participe en todas las fórmulas mejor. Todas las formas y maneras que podamos garantizar y dar máximas garantías, eso es mejor para la Democracia, mejor para todos".