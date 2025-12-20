Mañueco pide al PP de Salamanca un "esfuerzo especial" de cara a las autonómicas en las que augura una "gran victoria"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al alcalde de la capital salmantina, Carlos García Carbayo - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a los 'populares' salmantinos un "esfuerzo especial" para ponerse "manos a la obra" en las próximas semanas de cara a las elecciones autonómicas de marzo en las que ha aventurado "una gran victoria".

Lo ha hecho en el marco de la clausura de la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que el PP de Salamanca ha celebrado este sábado, donde ha asegurado que estas Navidades "son muy importantes" porque España atraviesa uno de los momentos "más graves de su democracia" por la "degradación absoluta del Gobierno central" y la Comunidad está a las puertas de una cita electoral.

En este sentido, el líder autonómico ha pedido a sus compañeros de partido que hagan suya la idea de que Castilla y León es referente en Sanidad, donde ha asegurado que son "medalla de plata", además de ser "medalla de oro en Servicios Sociales, en Atención a los Mayores y a la Dependencia y en Educación".

La economía castellanoleonesa, ha incidido, crece en producto interior bruto, en producción industrial, en producción agroalimentaria, en exportaciones. "Hay más empleo que nunca, hay más personas afiliadas a la Seguridad Social que nunca y lo hacemos con los impuestos más bajos de nuestra historia. Pero no nos resignamos" ha subrayado.

El reto de Mañueco, ha recordado, es colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir, un objetivo "realista, ilusionante e inspirador, aunque no es fácil".

Y para que este objetivo no sea un "simple eslogan, sino que sea una realidad", los 'populares' han definido nueve ejes y 40 indicadores con el objetivo de que cualquiera pueda comprobar cómo avanza la Comunidad bajo la gestión del PP.

"Pero para hacerlo necesitamos una gran mayoría para las próximas elecciones y para lograr esa gran mayoría os necesito a todos vosotros", ha expresado.