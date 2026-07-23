Mañueco pide unidad y extremar la precaución ante la "virulencia" del incendio de Burgohondo (Ávila)

El Presidente De La Junta, Alfonso Fernández Mañueco - JCYL

ÁVILA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado a la "unidad" de todas las administraciones públicas para hacer frente a los incendios forestales que afectan a la Comunidad y, en especial, al fuego originado en el término de Burgohondo (Ávila). El líder autonómico ha pedido extremar la precaución a los vecinos de la zona al ser el incendio de "mayor virulencia".

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), Mañueco ha remarcado que la prioridad del dispositivo es "proteger la vida de las personas", un punto en el que ha lanzado un mensaje a los vecinos de la provincia abulense, al mencionar a municipios como Navaluenga, Burgohondo, El Tiemblo y sus anejos, a quienes ha pedido "precaución" y el cumplimiento estricto de las indicaciones fijadas por las autoridades.

"Cuando hay una emergencia de este tipo, la unidad es fundamental. Ese es el mensaje imprescindible que quiero trasladar: la unidad de todas las administraciones para luchar contra el fuego y la protección de la vida de las personas", ha enfatizado el presidente.

Durante su intervención, Mañueco ha subrayado la estrecha colaboración de los mandos del Gobierno --con la presencia de la Dirección General de Protección Civil y la Subdelegación del Gobierno--, la Junta, la Diputación Provincial, los ayuntamientos, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil.

Respecto al origen y la propagación de los fuegos, Mañueco ha explicado que la situación responde a "circunstancias meteorológicas excepcionales" que han coincidido con una "acumulación de incendios" en la Comunidad, entre los que ha citado focos en Soria, Segovia, Zamora, León y el de Ávila, y este último es el que presenta una mayor virulencia.

En este sentido, ha agradecido la cooperación de comunidades autónomas vecinas como Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia, para después destacar la reciprocidad del apoyo interterritorial en momentos de crisis.